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4億K他命藏工業鋁錠走私進口 工程師幫友租倉庫險被當共犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在多間大廠擔任工程師的張姓男子，今年4月被查獲協助毒梟走私270公斤、市值4億元的K他命，被依運輸三級毒品罪法辦，高雄地院審理時張男喊冤，稱他是幫馬來西亞同事承租倉庫，根本不知進口工業鋁錠藏毒；法官認為，張男僅收取1萬元承租倉庫費用，不符運毒行情，且依據他與同事訊息，僅聯繫倉庫承租事宜，並無犯罪對話，認定張未參與走私判無罪。

海關與調查局幹員今年4月在高雄港查獲可疑貨櫃，開櫃查驗後在裡面發現30塊鋁錠，經幹員鑿開鋁錠，在裡面發現270公斤、市值4億元的K他命，後來追蹤該只貨櫃去向，等貨櫃運往新北市某間倉庫後，趁張男取貨時一舉將毒品、張男緝獲。

檢警調偵辦時，認為張男曾出國深造，深知鋁錠是常見的工業用原料，想出以鋁錠藏毒的手法，將毒品藏在鑿空的鋁錠中運抵台灣，偵結依運輸三級毒品罪嫌將張男起訴，面臨7年以上有期徒刑。

高雄地院審理時張男喊冤，他是受馬來西亞籍的同事「Lucas Ting」請託，租用倉庫存放鋁錠，根本不知道裡面有毒品。張的辯護律師也稱，張男都用本名簽約，並以自己帳戶匯訂金，只收取1萬元，報酬跟洽詢代訂倉庫代價相當，與運輸巨量毒品獲得的報酬根本不成比例，不可能走私毒品。

雄院合議庭根據張男與「Lucas Ting」對話紀錄，發現張與對方僅聯繫承租倉庫事宜，並未討論運毒等相關犯罪，另依據倉儲、進口商等員工證詞，鋁錠進口都由另一名男子「David」接洽，並非由張男負責報關及運輸。

另外，今年4月檢警曾在新店破獲毒品走私案，檢方質疑張男曾於破獲後前往同一地點查看，應為販毒集團一員；但法官根據現場監視器畫面，發現張男在現場神情及肢體動作都無防備狀態，與一般從事重大犯罪行為人的神色舉止有別，並不能因此推論張男涉嫌運輸毒品。

合議庭認為，檢方並未提出充足證據做為張男與販毒集團的聯繫的事證，對話紀錄顯示張男僅協助承租倉庫，並非接貨人；因毒品運輸屬重罪，張男有穩定工作，學識尚佳，家境小康，在胞姊行銷公司任職，他無前科、毒品接觸史，未有強烈誘因突然鋌而走險，依罪證不足判張男無罪。

調查局、海關今年4月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，判決無罪。記者張議晨／翻攝
調查局、海關今年4月在進口鋁錠查獲市值4億元的K他命毒品，涉嫌承租倉庫的張姓男子最後被法院認定未參與走私，判決無罪。記者張議晨／翻攝

毒品 馬來西亞 走私

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