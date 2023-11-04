幫派介入火葬場抬棺工人派遣 基隆拘提四海幫成員等5人

生命禮儀公司在火葬場的服務項目之一「下棺」，把棺木抬到火葬場焚燒的人力派遣利益，也遭幫派覬覦，基隆警方蒐報查出四海幫林姓成員率眾，不顧殯儀館人員勸阻，在火葬場強行介入抬棺工作，並向喪家收取費用，日前拘提林姓等5人到案移送檢方偵辦，涉及北基一帶殯儀館強搶抬棺的人力派遣工作。

刑警大隊偵三隊今天宣布偵破林姓四海幫成員介入棺木搬運派遣利益案。警方據報，有幫派份子為搶奪棺木搬運之人力派遣利益，無視殯儀館人員之勸阻，於火葬場強行介入抬棺工作，再向喪家收取費用。

警方說，林姓男子擔任金主成立企業社專營殯葬業，並由劉姓男子率手下對外自稱為四海幫成員，分別於北基一帶殯儀館強搶抬棺之人力派遣工作。

警方調查，劉男還在板橋殯儀館與另家人力派遣公司發生下棺的糾紛，後來在三峽火葬場持刀砍傷被害人，經蒐證後報請新北地檢署指揮偵辦，上月25、26日將涉案林姓、劉姓等5人拘提到案，依法偵辦。

另外，刑大科偵隊執行網路巡邏勤務時，發現許姓男子疑涉有改造與持有槍枝，上月26日搜索查獲5把模擬槍、3把空氣長短槍、改造工具1批、子彈半成品1批等證物，採證送驗調查。

刑大偵四隊也破獲一起詐騙案，蒐報發現孫姓男子成立空殼公司，以從事虛擬貨幣爲幌子，實爲向國內民眾詐財，日前拘提孫男等6人移送檢方偵辦。