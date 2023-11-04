快訊

女星辦完婚禮才6個月就鬧掰 認沒共識「已結束婚姻生活」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

註銷車牌上路遭南警盤查 男藏毒咖啡包瞎掰保險套被送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高雄21歲陳姓男子昨晨開車搭載林姓友人返家，途經台南大同與健康路口，因車牌已被註銷遭市警二分局員警攔下盤查，陳男雙手緊張不停顫抖，警方以手電筒照射其腳踏板發現1包毒咖啡，他辯稱是保險套遭警戳破，進而起獲15包毒咖啡包及4小包K他命等物。

市警二分局博愛派出所調查，陳男載友人在台南夜遊，昨晨5時25分準備返回高雄途中，所長梁植森等人發現轎車牌照已遭監理站註銷，因而攔下檢查。經警核對發現該車是權利車，陳男與員警對話當中雙手不住顫抖，員警注意關切，他聲稱有焦慮症服用安眠藥。

員警提高警覺，以手電筒照射下在駕駛座腳踏板處發現1包藍色咖啡包，陳男雖以保險套搪塞，仍遭警戳破。他自知難逃法網，自中央扶手處內再取出14包毒啡包、重65.6公克，及4包K他命、7.5公克等毒品，員警當場將他逮捕，帶回調查。

陳男的毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警方依涉毒品危害防制條例，將他移送法辦。另牌照註銷部分則依道交條例舉發，處3600元以上1萬800元以下罰鍰，且轎車當場移置保管及扣繳其牌照。

員警以手電筒照射下，在駕駛座腳踏板處發現1包藍色咖啡包，陳男雖以保險套搪塞，仍遭警戳破。圖／讀者提供
員警以手電筒照射下，在駕駛座腳踏板處發現1包藍色咖啡包，陳男雖以保險套搪塞，仍遭警戳破。圖／讀者提供
高雄21歲陳姓男子昨晨開車搭載林姓友人返家，途經台南大同與健康路口，因車牌已被註銷遭市警二分局員警攔下盤查。圖／讀者提供
高雄21歲陳姓男子昨晨開車搭載林姓友人返家，途經台南大同與健康路口，因車牌已被註銷遭市警二分局員警攔下盤查。圖／讀者提供

保險套 毒品 咖啡

延伸閱讀

台中保大小隊長35年老經驗 才獲警英獎章...又線上立破抓到毒犯

影／撞擊影片曝光 高雄女駕駛繞過他車衝撞機車釀1死6傷

影／越南移工在台失聯1年...疑遭販毒集團吸收 警抓2人

家裡垃圾桶冒出用過保險套 人夫見沾精衛生紙揪妻出軌

相關新聞

註銷車牌上路遭南警盤查 男藏毒咖啡包瞎掰保險套被送辦

高雄21歲陳姓男子昨晨開車搭載林姓友人返家，途經台南大同與健康路口，因車牌已被註銷遭市警二分局員警攔下盤查，陳男雙手緊張...

高雄警查捕女毒品通緝犯 見她大腹便便仍吸毒頻搖頭

高雄黃姓女子夜裡開車遇警車，趕緊關閉車燈避開警方，沒料到此舉更引起員警注意，警方上前盤查，發現她涉毒品案通緝中，已經懷孕...

陳重銘帶你飆股？誆下載這APP穩賺 28歲車手身上還藏毒

桃園中壢42歲的李女向警方報案稱，其遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且冒用知名投資人「不敗教主-陳重銘」的名...

台中保大小隊長35年老經驗 才獲警英獎章...又線上立破抓到毒犯

台中市保大一中小隊長蔡東峰等人前天巡邏時，發現林姓男子在北屯區違規停車，前往盤查時，林男自知難逃法網，主動交付車內K他命...

台中男認老鄰居「看我嘸」背刺殺人...吸毒30年獲減刑

台中市蔡姓男子因吸毒有幻聽、妄想等症狀，去年4月間因認王姓鄰居「看我嘸（看不起）」，購買一把料理刀後，趁王男停機車時，從...

影／越南移工在台失聯1年...疑遭販毒集團吸收 警抓2人

台中市警方在今年9月間在轄內查獲毒品案，經溯源發現，越南籍周姓、阮姓移工是毒品上手，經誘捕偵查後，將二人查緝到案，查扣安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。