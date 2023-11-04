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註銷車牌上路遭南警盤查 男藏毒咖啡包瞎掰保險套被送辦
高雄21歲陳姓男子昨晨開車搭載林姓友人返家，途經台南大同與健康路口，因車牌已被註銷遭市警二分局員警攔下盤查，陳男雙手緊張不停顫抖，警方以手電筒照射其腳踏板發現1包毒咖啡，他辯稱是保險套遭警戳破，進而起獲15包毒咖啡包及4小包K他命等物。
市警二分局博愛派出所調查，陳男載友人在台南夜遊，昨晨5時25分準備返回高雄途中，所長梁植森等人發現轎車牌照已遭監理站註銷，因而攔下檢查。經警核對發現該車是權利車，陳男與員警對話當中雙手不住顫抖，員警注意關切，他聲稱有焦慮症服用安眠藥。
員警提高警覺，以手電筒照射下在駕駛座腳踏板處發現1包藍色咖啡包，陳男雖以保險套搪塞，仍遭警戳破。他自知難逃法網，自中央扶手處內再取出14包毒啡包、重65.6公克，及4包K他命、7.5公克等毒品，員警當場將他逮捕，帶回調查。
陳男的毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警方依涉毒品危害防制條例，將他移送法辦。另牌照註銷部分則依道交條例舉發，處3600元以上1萬800元以下罰鍰，且轎車當場移置保管及扣繳其牌照。
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