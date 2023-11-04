2失聯移工販毒落網 中警查扣百包毒咖啡

越南籍周姓及阮姓移工去年10月間工作失聯後，疑似透過同鄉介紹從事販毒，台中警方日前循線將2人逮捕，並查扣上百包毒品咖啡包與毒品愷他命、安非他命等，警方全案詢問後依法送辦。

台中市政府警察局第一分局今天表示，繼中派出所專案小組掌握有外籍移工藥頭販毒情資，經長期布線蒐證後，鎖定2名越南籍失聯移工涉案，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方於今年9月底蒐證完備後，由便衣員警喬裝成藥腳，聯繫2名藥頭在一處KTV進行交易，並於交易過程中將越南籍29歲周姓、26歲阮姓男子逮捕，並當場查扣120包蜘蛛人圖樣的毒品咖啡包，與毒品愷他命、安非他命數包，及贓款新台幣3萬餘元。

2名移工向警方表示，原先在工廠從事加工工作，因對當時的薪資待遇不滿意，便於去年10月間逃離失聯，逃跑期間沒有固定收入，疑似透過同鄉朋友介紹工作，又急於賺錢才會從事販賣毒品。

警方全案詢問後，將周男等2人依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經檢方聲押獲法院裁准。