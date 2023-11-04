陳重銘帶你飆股？誆下載這APP穩賺 28歲車手身上還藏毒

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢42歲的李女向警方報案稱，其遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且冒用知名投資人「不敗教主-陳重銘」的名義行騙，誆稱可以協助操作股票當沖，至今已被騙走172萬。警方知悉後掌握車手行蹤，於28歲的謝姓車手相約李女要再取款330萬時，將其逮捕並於身上查扣第二級毒品安非他命1包和吸食器，警詢後依詐欺、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

李女向警方表示，遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且是先冒用知名投資人「不敗教主-陳重銘」的名義行騙，詐團將李女加入LINE群組後，誆稱可協助操作股票當沖，短時間可獲高報酬，而且保證獲利零風險，更一步一步教導李女下載投資APP「呈達ChengDA」，讓她信以為真的在操作股票當沖，至今已經被騙走了約172萬。

警方調查發現，詐騙集團為了降低李女的警戒心，不會立即要李女匯款或面交金錢，而是要求被害人填寫「外派經理到府現金服務申請」，提供可以面交的時間和地點後才會派車手前往取款，甚至不一定會依李女要求的時間前往，營造出真的很多人在投資氛圍，讓李女信以為真。

警方表示，李女2日與謝男相約面交330萬元，警方趁機一舉逮獲，警方現場除查扣作案用手機，還扣得詐欺集團偽造的「呈達投資股份有限公司」識別證、投資合作契約書、印章等物，更在謝男身上查扣毒品安非他命1包及吸食器，依法送辦。

中壢警分局呼籲，詐欺集團冒用「呈達投資股份有限公司」名義行騙，若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園中壢警方於謝姓車手上扣得詐欺集團偽造的「呈達投資股份有限公司」識別證、投資合作契約書、印章等物。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警方於謝姓車手上扣得詐欺集團偽造的「呈達投資股份有限公司」識別證、投資合作契約書、印章等物。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警方於謝姓車手上搜出第二級毒品安非他命1包和吸食器。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警方於謝姓車手上搜出第二級毒品安非他命1包和吸食器。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢警方於謝姓車手上搜出現金，將其逮捕。
桃園中壢警方於謝姓車手上搜出現金，將其逮捕。

詐騙集團 詐欺 車手 毒品

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