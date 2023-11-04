台中保大小隊長35年老經驗 才獲警英獎章...又線上立破抓到毒犯

台中市保大一中小隊長蔡東峰等人前天巡邏時，發現林姓男子在北屯區違規停車，前往盤查時，林男自知難逃法網，主動交付車內K他命、毒咖啡包等毒品，市價超過10萬元，蔡擁35年資歷，在保大任職期間，屢屢破獲線上績效，查獲林男前一天，才獲得市警局長李文章頒發「警英獎章」，保大同事也封蔡是「東峰特攻隊」。

台中市保大一中中隊長李承璽、小隊長蔡東峰等人，前天下午巡邏時，在北屯區中清路二段一帶，發現林姓男子（20歲）違規停車，警方前往盤查時，詢問車內有無違禁品，林男神情慌張，支吾其詞，後來自知法網難逃，主動從右前座，拿出毒咖啡包19包（重104.8公克），K他命14包（重33.4公克），毒品市價超過10萬元。

台中市保大表示，蔡東峰從警已有35年資歷，調入保大後線上立破績效卓著，查獲林男的前一天，才獲得市警局長李文章頒發「警英獎章」，也被同事稱為「東峰特攻隊」，沒想到獲獎隔天，再度查獲績效，實屬保大的緝毒悍將。

保大指出，將持續加強巡邏威力掃蕩盤檢勤務，利用大數據分析的犯罪熱點，實施高強度盤查攔檢，掃蕩毒品、非法槍械等不法行為，展現維護台中市治安能量、決心，提供市民安全宜居的生活環境。

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