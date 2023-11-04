台中男認老鄰居「看我嘸」背刺殺人...吸毒30年獲減刑

台中市蔡姓男子因吸毒有幻聽、妄想等症狀，去年4月間因認王姓鄰居「看我嘸（看不起）」，購買一把料理刀後，趁王男停機車時，從背後刺王，王因氣血胸，傷重不治，蔡辯稱犯後即自首、沒有殺王意圖，但法官發現，蔡警詢時說「想殺他30、40刀」，認有殺人犯意，不過審酌蔡男因吸毒導致精神狀況不佳，依法減刑，一審判14年、令入醫療處所3年，二審刑部分撤銷，改判12年。

判決指出，蔡姓男子（51歲）從年輕20多歲時即有吸食海洛因、安非他命，引發相關精神疾病，有幻聽及妄想性思考症狀，去年4月間，蔡男與王姓鄰居（52歲）因生活瑣事有口角衝突，蔡認遭王「看嘸（看不起）」，因而萌生殺人念頭，先購買一把料理刀後，在去年4月16日晚間6時許，在住處門口等待王姓鄰居返家。

王男在停放機車時，蔡男突然拿刀，以右手反持刀的方式，衝向王男，猛力由上往下，刺入王男左後背，刀尖深入王背部11公分，刺破王的左肺，造成氣血胸，蔡男在犯案後，趕緊報警向警方自首，直說「我殺人了」，王男在送醫後，仍依傷重不治，蔡男被依殺人罪送辦。

台中地院認為，根據草屯療養院的鑑定報告，蔡男從年輕20歲時，即開始使用海洛因、安非他命等毒品，出現幻聽、妄想等症狀，曾到精神科就診，過去入獄期間，仍有持續治療，而蔡男案發時，受到精神障礙的影響，造成辨識違法能力降低，符合減刑條件。

法官認為，另外，蔡男在犯後報警自首，也符合減刑條件，不過蔡男否認有殺人犯意，辯稱「只是想嚇人」，供述與警詢時「本來想刺30、40刀的，但我刺1刀他就倒了；你看我嘸，就我做給你看」等語，認定有殺人犯意，依殺人罪判刑14年，令入醫療處所監護3年。

全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，不過蔡男在二審審理時，已承認犯罪，認為蔡犯後態度已有改變，就量刑部分應為其有利的認定，一審判決形部分撤銷，改判12年，仍可上訴。

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