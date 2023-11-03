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107警被記過！北市警近3年違法違紀125件、168人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市議會下午警政衛生部門質詢，議員許家蓓指出，近3年北市警局違法違紀案件數，共125件168人，違法案件中以洩密罪、偽造文書、詐欺罪為大宗，北市警紀案頻頻登上新聞版面，讓民眾對警察形象、觀感不佳。對此，市警局長張榮興表示，不少案例都是市警局整頓警紀，主動偵辦。

許家蓓說，警察代表國家執行公權力，本應奉公守法、打擊犯罪，近來北市警紀案件不斷，頻登上新聞版面，光是今年就發生員警調包毒品、以毒養案、派出所所長和詐騙集團接觸、員警洩密偽造文書等，除了讓民眾對警察形象及觀感不佳，也抹煞認真守法員警的努力。

許家蓓統計，警察風紀案件分為違法案件及違紀案件，根據警察局統計違法違紀案件，110年共38件58人、111年共36件42人，到了今年上升到51件68人。今年從1至9月有107件記過，和去年1整年件數差不多。

許家蓓指出，員警違法案件中，以洩密罪、偽造文書、詐欺罪、違反貪汙治罪條例為大宗；違紀案件以涉足不當場所、言行不檢和不正常感情交往為大宗。

張榮興指出，99.9%的警察同仁都是奉公守法，上述案例都是市警局整頓警紀，主動偵辦。市警局表示，在預防方面，除持續掃除風紀誘因場所、加強法紀教育及風險人員的辨識外，並將對於風紀顧慮人員持續採各項督(輔)導作為。

另外，針對員警違法違紀案件，採取「斷然處置，絕不寬貸」、「警紀警辦、自檢速辦」之原則，以「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現查辦及防制警察風紀決心。

台北市議員許家蓓。圖／取自北市議會直播畫面。
台北市議員許家蓓。圖／取自北市議會直播畫面。

警察 北市 偽造文書

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