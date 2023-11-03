彰化縣警局選前大掃蕩 獲頒國家警光獎團體及個人獎

彰化縣警察局為維護大選治安，過去10天執行選前大掃蕩，共檢肅治平案件10件51人到案，查獲詐欺集團33件161人，查扣不法所得5353萬元，獲頒有警界奧斯卡獎之稱的「國家警光獎」團體組偵查犯罪類優等，刑事警察大隊偵查佐陳宏斌獲頒「反黑肅槍類」個人獎，偵查佐吳家穎獲頒「查緝毒品類」個人獎。

縣警局指出，彰化縣警察局除獲最高榮譽的「國家警光獎」團體組偵查犯罪類優等外，刑事警察大隊偵查佐陳宏斌獲頒「反黑肅槍類」個人獎，陳員積極布線偵破多件重大矚目案件，如破獲栽種大麻729株案件及查獲10枝長短槍枝、子彈794顆，保障民眾生命財產安全。

偵查佐吳家穎則獲頒「查緝毒品類」個人獎，他執行網路巡邏時，在LINE社群發現有民眾刊登販賣第二級毒品大麻廣告，鍥而不捨積極往上溯源偵辦，共溯源五層毒品上手，計查獲320株大麻植株、大麻約共4,655.57公克，斬斷毒品源頭。

彰化縣警察局長張國雄說，縣警局仍將持續蒐證依法偵辦，防制幫派以暴力介入選舉，有效淨化選前治安，並呼籲民眾如果有相關賄選、選舉賭盤等情資，可向警方檢舉，檢舉人身分絕對保密，所檢舉案件也有檢舉獎金可領取，最高是2000萬元。

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