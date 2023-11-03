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警政署選前掃黑逮412人 打詐查扣一億八千萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署為維護選前治安，通令各警察機關在今年10月23日至11月1日，執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，共查獲槍砲案56件、各式非法槍械87支及改造場所7處；掃黑部分，動員全國警力8620人次執行治平專案70件，查獲犯嫌412人。

警方查獲的幫派分子包括竹聯幫、天道盟、四海幫、風飛砂幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所共2354處；打詐部分全國共查獲277件1565人，查扣不動產9處、車輛16輛及新台幣1億8166萬。

刑事局今天舉行記者會說明掃蕩成果，局長周幼偉說，警方對犯罪「零容忍」，將持續肅槍、掃黑、打詐，也會結合其他政府部門，從源頭攔阻犯罪。

刑事局偵查第四大隊查獲竹聯幫明仁會洪姓男子等7人；又查獲竹聯幫弘仁會飯窪大輔等6人，幫派吸收少年加入組織，少年後悔想退出，還會被毆警告，警方查扣毒品、刀械等證物。

刑事局偵查第七大隊查獲曾姓男子等42人涉嫌假投資詐欺、博弈轉帳水房案，查扣手機、電腦、提款卡等證物。

警政署指出，近期推動修正槍砲彈藥刀械管制條例，納管模擬槍、子彈零件，並增訂公然開槍刑罰，希望從源頭阻斷不法改造、遏止幫派教唆公然開槍犯罪行為。

對於詐欺犯罪，刑事局成立「情資研析專責小組」，結合偵查、業務單位，共同針對新型態的詐騙手法研析，小組成立至今共產出47件情資，專案期間也因此破獲詐欺水房6件、詐欺機房1件及遊戲點數商詐騙案1件。

刑事局執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，逮捕黑幫並查獲大量槍械，並破獲詐騙機房。記者廖炳棋/翻攝
刑事局執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，逮捕黑幫並查獲大量槍械，並破獲詐騙機房。記者廖炳棋/翻攝
刑事局執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，逮捕黑幫並查獲大量槍械，並破獲詐騙機房。記者廖炳棋/翻攝
刑事局執行「全國同步肅槍、掃黑及打詐行動專案」，逮捕黑幫並查獲大量槍械，並破獲詐騙機房。記者廖炳棋/翻攝

幫派 詐欺 竹聯幫

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