影／黃明昭視察桃園機場勤務 期許同仁守護機場安全

警政署署長黃明昭上午前往航空警察局視察並慰勉執勤同仁辛勞，為了解航警局協助華儲、榮儲及遠雄三大貨棧園區治安維護情形，由航警局局長邱文亮引導至華儲貨棧園區視察，為維護治安，航警局除派員加強倉儲貨棧園區巡邏及人車盤查，警政署也同意保安警察第一總隊支援20名警力。此外近日中國大陸於台灣沿海軍演，機場航空保安凸顯重要，黃署長亦指示航警局加強桃園機場安全維護情形，強化機場崗哨人、車安檢工作及各項安全防護管理措施，有效維護機場安全。

防制毒品犯罪為全國治安重點工作，航警局針對近年來毒品犯罪趨勢，適時規劃調整執行策略與作為，持續強化邊境把關緝毒工作，除對於製造、運輸、販賣毒品等犯罪集團加強查緝外，亦著重在對空運毒品集團之組織成員、幕後金流進行追查。

今年1至10月總計查獲各類毒品案件95件154人，並起獲各類毒品總重584公斤(一級毒品海洛英61公斤、二級毒品大麻、安非他命等221公斤、三級毒品愷他命等208公斤及第四級毒品94公斤)，有效阻斷毒品入境。黃署長讚許航警局長期以來緝毒成效斐然，特別請邱局長轉達對全體員警關懷慰勉之意，並期許同仁堅守崗位，共同守護機場區域安全。.

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