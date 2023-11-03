高雄女販毒倒車衝撞警車 警方開槍破輪逮人她嚇得大哭

高雄蔡姓女子涉嫌販毒，今天凌晨交易毒品時遇警方圍捕，她涉嫌倒車衝撞警方偵防車，員警立即開槍，擊破她的車輪，她嚇得大哭，警方逮捕她，在車上查獲安非他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，蔡姓女子（34歲）與購毒男子相約在高雄市新興區八德一路涉嫌交易毒品，今天凌晨零時許，高雄市刑警大隊偵六隊掌握她的行蹤，動員追查蔡女的去向，才在八德一路與復興一路口附近，發現蔡女的轎車停在路邊，5輛立即警車圍上。

警方堵在蔡女的轎車前後，員警舉槍叫她下車，不料蔡女倒車衝撞後方偵防車，刑大員警立即朝她的右車輪開1槍，蔡女在車內嚇得大哭，被員警拉她下車，在車上查獲約38公克安非他命。

警方逮捕蔡女及購毒男子，追查毒品來源，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦中。

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