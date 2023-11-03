飛機上有賊！中國男在2航班內搜刮現金 下機即遭拘提

中國河南男子汪延勛搭機往來各國時，發現航班上的旅客因不便注意行李，認為有機可乘，今年6、9月間先後在香港往台灣、東京往台灣的班機上，三度拿取其他旅客放在他座位上方行李櫃內的後背包翻找，其中1次成功偷取2萬多元日幣，有乘客下機前發現通報機組員，落地時遭我國航警拘提後收押，桃園地檢署偵結，依竊盜罪嫌起訴。

檢起訴指出，51歲汪姓男子因故經常搭機在各國間往來，今年6月7日晚間7點57分，搭乘長榮航空BR-802由香港機場起飛至桃園機場，途中趁同班機林姓男子疏於注意之際，拿取林男放在他位於24G號座位上方行李櫃內的後背包，翻找財物，但因裡面未有高額現金作罷。

汪男於今年9月6日下午在中華航空CI-101由東京成田機場飛往桃園機場途中，又重施故技，起身拿取他17K座位上方行李櫃內、韓姓女子所有的後背包翻找，竊得藏於包內的21萬元日幣得逞；41分鐘後，汪男又手癢，再度起身拿取沙姓男客的背包翻找，卻因未找著而放棄。