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影／高雄夫妻涉販毒擔心「黑吃黑」 警方攻堅嚇見長短槍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄蔡姓男子夫妻在將住處當涉嫌販毒據點，雇用孫姓當總機，24小時輪流聯繫毒品交易，警方攻堅，破門進屋，竟在客廳桌上發現長、短槍及子彈，並搜出毒品，全案移送法辦後，蔡與孫經檢方聲押獲准。

據了解，蔡姓男子（26歲）去年7、8月間就曾涉嫌持有槍械，案仍由高雄地方法院審理。高雄市刑警大隊偵三隊溯源追查毒品案，因負責送毒品的男子出車禍斷線，今年7月警方發現又有同集團販毒訊息，跟監涉嫌送毒的朱姓（25歲）和陳姓（23歲）2男子，才查出販毒據點。

警方10月18日動員赴高雄市鼓山區九如四路，破門攻堅，衝進蔡姓男子住處，發現蔡與妻子顏姓女子（26歲）及孫姓男子（26歲）正坐在客廳，桌上還放著槍械和毒品，立即壓制他們，共查獲長、短槍各1枝、子彈218顆，以及K他命50公克、毒品咖啡包870餘包。

據悉，蔡姓男子出資雇用孫姓男子當總機，涉嫌聯繫交易毒品，再找朱、陳送貨，因擔心販毒時遭「黑吃黑」便花80萬元買長、短槍自保。

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將5人移送高雄地檢署偵辦，檢方對蔡、孫聲押獲准，其餘3人各8萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方破門攻堅，查獲蔡姓男子夫妻涉販毒。記者林保光／翻攝
警方破門攻堅，查獲蔡姓男子夫妻涉販毒。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子住處，查獲槍械和毒品。記者林保光／翻攝
警方破門攻堅，查獲蔡姓男子夫妻涉販毒。記者林保光／翻攝
警方破門攻堅，查獲蔡姓男子夫妻涉販毒。記者林保光／翻攝

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