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獨／高中同學當詐團首腦 高雄偵查佐涉貪汙這關鍵點遭押

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

高雄市警察局新興分局偵查隊李姓偵查佐今年6月甫獲高市模範警殊榮，沒想到，高雄檢警查出，李在獲獎期間，利用165反詐騙警用系統協助擔任詐團首腦的高中同學查他人個資，涉嫌洩密、洗錢，因帳戶有不當金流，昨晚檢方偵訊時，李因無法清楚交代帳目，除依洩漏個資外，還因涉貪污重罪被法院裁定收押禁見。

據了解，高雄市刑大警方今年9月間在鳳山區破獲一起詐騙集團水房案，陸續逮捕以張姓男子為首的（41歲）成員約6名男女犯嫌，警方查出該集團以人頭帳戶層層洗錢，不法獲利至少上千萬元，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，其中張男遭法院收押禁見。

檢警持續追查詐團案的共犯，並就查扣的張男手機清查，發現張男手機通訊錄中，有任職於新興警分局偵查隊李姓偵查佐的警聯絡資訊，且兩人過從甚密，有通話記錄，經進一步追查，查出張、李兩人是高中要好同學。

檢警懷疑李利用警務人員身分幫張查個資，以利對被害人施以詐術，暗中調查發現李在今年5、6月被提報表揚模範警察楷模期間，利用警政系統、165反詐騙諮詢系統涉幫同學張男查詢10多筆他人個資，自家人涉案，市警局自檢清查。

據了解，李警到案後，原本自白陳述僅幫忙張姓高中友人查詢他人個資，未收受好處，並否認彼此間有對價關係；不過，此辯解說法，經檢方昨天搜查提訊後有重大突破。

據悉，由於李警帳戶內有不當金流，檢方提問李警與張男之間的金錢來往時，李卻無法清楚交代帳本金流來，檢方因此依貪污治罪條例、洩漏個資等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

曾獲模範警察的高雄新興分局偵查佐李育輝（左二），涉與詐團勾結查詢個資洩密，甚至有貪汙不法遭羈押禁見，分局記兩大過免職。圖／高雄市警局提供
曾獲模範警察的高雄新興分局偵查佐李育輝（左二），涉與詐團勾結查詢個資洩密，甚至有貪汙不法遭羈押禁見，分局記兩大過免職。圖／高雄市警局提供

個資 詐騙集團 洗錢

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