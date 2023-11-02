從吸毒犯變成千萬點閱饒舌歌手 民團助24萬人次迷惘少年找到未來

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

中華民國更生少年關懷協會30周年，今天舉辦特展，協會創立至今陪伴超過24萬人次少年找到人生方向，就連當紅饒舌團體「Asiaboy禁藥王& Lizi栗子」的栗子曾經也是個案，在協會幫助下找到興趣；今年16歲少年小雨過去在朋友誘騙下誤入歧途當車手，如今改過自新在協會「未來咖啡館」工作，未來想開餐酒館。

被譽為饒舌界明日之星的「Asiaboy禁藥王& Lizi栗子」，出道至今發行多首深受年輕人喜愛的單曲，在Youtube已累積4555萬點擊率。台上看似風光，綁著髒辮的栗子其實曾兩度進入台北少年觀護所。他說，10年前因為愛玩，做了很多對不起社會的事，17歲就有吸毒、傷害案底，「當時不明白自己哪裡有錯？反而感嘆為何那麼倒霉。」

在獄中，栗子數度收到協會來信，他沒聽過這個團體，也不知道寄信來的到底是誰，一開始心想「甘你屁事」，但協會仍持續無條件地關懷，最終打動迷惘少年的心，他也在參與協會的課程中培養出饒舌的興趣，並在協會老師不斷鼓勵下持續創作、找到舞台，逐步引導他走回人生正軌。

今年滿16歲的小雨，2年前因為缺錢花用，在學長誘騙下誤當車手，結果遭黑吃黑，遭到幫派軟禁、毒打，錢也被對方拿走，自首報警後進入少管所1個月，在那段期間他幡然醒悟，決定要正正當當賺錢，不再遊走灰色地帶，在所內也遇到了協會，介紹他到協會開設「未來咖啡廳」與其他更生少年一起工作，雖然一開始會覺得排斥，實際進入後發現大家都很友善，至今已工作1年。

小雨說，每月薪水有2萬多，當時犯錯欠下50、60萬債務，每月拿一半收入還債，他未來想回學校半工半讀，努力存錢，目標是創業開一家美式餐酒館。

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中華民國更生少年關懷協會迎來30周年，當紅饒舌團體「Asiaboy禁藥王& Lizi栗子」的栗子（右）曾經也是協會個案，今天受邀表演為協會慶生。記者洪子凱／攝影
中華民國更生少年關懷協會迎來30周年，當紅饒舌團體「Asiaboy禁藥王& Lizi栗子」的栗子（右）曾經也是協會個案，今天受邀表演為協會慶生。記者洪子凱／攝影
今年16歲的小雨（中）過去因缺錢被學長誘騙當車手，後來改過自新，目前在協會「未來咖啡管」當店員，目標是創業開一家餐酒館。記者洪子凱／攝影
今年16歲的小雨（中）過去因缺錢被學長誘騙當車手，後來改過自新，目前在協會「未來咖啡管」當店員，目標是創業開一家餐酒館。記者洪子凱／攝影

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