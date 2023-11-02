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中市警打詐肅槍掃黑 淨化選前治安

中央社／ 台中2日電

台中市警察局辦理全國同步打詐肅槍掃黑專案行動，今天公布執行成果，分別查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得總價值4462萬元，還查獲治平專案目標5件29人，依違反詐欺罪、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊召開記者會說明，配合內政部警政署於10月23日至11月1日辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍行動專案」，同時因應明年初大選，為先期淨化選前治安，除落實勤業務推動及各項治安重點工作，確保選前治安平穩尤為首要任務。

警方表示，這次專案行動查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得總價值計新台幣4462萬（現金3035萬）餘元。

警方指出，還查獲治平專案目標5件29人、違反槍砲彈藥刀械管制條例7件8人，共計查扣非制式槍枝13枝、模擬槍1枝、子彈206顆及行動電話、筆記型電腦及現金85萬餘元等證物，並依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦。

其中台中市刑事警察大隊偵四隊在10月底查獲西區一家男模會館，是由高姓主嫌為首的暴力犯罪集團共6人，警方說，高嫌等人藉故向員工表示於上班期間，違反公司內部規定，須扣薪、罰款，若被害人不願配合便以毆打、威脅、恫嚇及控制被害人行動自由等手段逼迫被害人交付現金或簽立本票。

警察 詐欺 台中市

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