青少年詐欺激增 更生少年協會掌握黃金期和惡勢力搶人

中華民國更生少年關懷協會迎來30週年，今天舉辦特展，協會表示，近年來社群網路發達，青少年犯罪明顯增加，且毒品跟詐欺更為嚴重，協會除了積極輔導從少管所出來的孩子避免再次誤入歧途，近年更和50、60間學校和社福機構合作，對於高風險孩子先行追蹤關懷，幫助這些孩子在未來路上找到未來方向。

更生少年關懷協會目前在雙北有11個服務據點，培育超過3000多名志工和實習生投入青少年服務，明年據點將拓展到桃園，盼能陪伴更多更生少年，今天30周年特展開幕，包含北市社會局長姚淑文、副總統擬參選人賴佩霞、壯闊台灣理事長吳怡農等人都到場致意。

為了預防這些憾事發生，協會近年來也開始與學校配合共同預防犯罪，出了宣導網路詐騙模式，用個案方式來舉例，當有學生逃家、情緒不穩，社工也會第一時間介入開導，希望能在發生憾事前挽救。

「近五年青少年毒品和詐欺明顯提升」協會主任陳彥君表示，中心一年大約會接到少管所出來約有1000多個案，約3到6成跟毒品詐欺有關，早期多是竊盜、傷害，但科技日新月異，這些孩子能接觸到外界管道更多元，就會有不肖人士利用網路誘騙，孩子當車手或運送毒品，國家這幾年來也強力打詐防毒，第一線被抓到機率也更高。

陳彥君說，這些孩子很多都是社經地位較低、家境清寒，不肖人士用低風險、高報酬等話術誘騙，讓他們鋌而走險，協會要扮演角色就是陪伴者，過去有很多的更生少年出來後不被職場、家庭和學校接納，很可能再誤入歧途，「在缺工環境下有人用104投了30封履歷都沒下文」，這時協會就會介入關懷、輔導，例如帶他們去吃接風餐、給予工作機會等，讓這些孩子不要再踏上不歸路，出來後的三個月是黃金期，「就是和惡勢力在搶人」。

陳彥君表示，協會運用三級預防概念、建立貫穿式兒少保護系統，從司法少年開啟服務回推到社區預防工作，近年來除了對少管所出來少年關懷外，更走路校園，與50、60個社福機構或學校合作，辦講座宣導，或進入校園針對家庭有狀況、高風險的孩子定期關心輔導，也會有高關懷班，定期追蹤。

陳彥君說，不管是更生少年還是高風險孩子，本性都不壞，可能是缺乏陪伴，一時間才誤入歧途，但被社會接受度仍很低，期盼政府、整個社會多給這些孩子一些包容，近年來協會也一直推動相關兒少議題，盼能為這些孩子盡更多心力，但在推動活動，政府也不是全額補助，目前就是多元管道募款、也希望政府能多關還更生少年協會。