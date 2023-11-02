男通緝犯假報身分穿幫 返家拿證件讓同住2毒蟲也曝光

今凌晨1時多，台南市警五分局巡邏員警在北區公園北路段巷口，發現24歲施姓男子形跡可疑，上前盤查時報假身分，經深入追查，這才發現他涉犯詐欺、洗錢防制法「五條通」通緝犯，帶他返回住處取證件，同住的32歲王姓、29歲蘇姓男子均涉吸毒，統統依法送辦。

市警五分局調查，開元派出所副所長張智斌率警員鄒智昀、汪志鴻擔服巡邏勤務，凌晨1時10分行經公園北路段巷口，發現1名男子站在巷口逗留形跡可疑，員警上前盤查時，施男所報身分證字號，經比對並非本人，他見行跡敗露，才坦承其真實身分。

員警赫然發現眼前施男，竟是台南、彰化及台中地檢，及新竹、台南地院等5處司法機關，以詐欺罪、洗錢防制法所發布的通緝犯。

隨後，員警帶他返回住處取證件，一開門即發現桌上放有3組毒品吸食器及1小包安非他命，並有王姓及蘇姓男子在場，經查王男也是台南地檢發布的毒品通緝犯。警方將施、王2人依法歸案外，施等3人均涉吸食毒品，再依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。