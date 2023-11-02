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一句「按什麼喇叭」引爆衝突 屏東新園廟口夜市前大亂鬥逮5人

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣新園鄉赤山巖寺廟前廟口夜市，今天凌晨1時許發生聚眾鬥毆、砸車事件，新園分駐所接獲民眾報案後，派遣快速打擊部隊警力趕往現場壓制；經查，雙方因停車問題起口角，一句「按什麼喇叭！」引爆肢體衝突，雙力互毆並砸車，警方帶回涉案5名男子，訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，新園鄉赤山巖寺廟前夜市擺攤的29歲莊姓、32歲莊姓和31歲郭姓男子，3人凌晨欲收攤時，後方收拾垃圾的小貨車一直按鳴喇叭，莊男向小貨車駕駛詢問：「是很急嗎？按什麼喇叭？」，收拾垃圾的23歲劉男與20歲王男2名清潔員，認為對方言語挑釁，雙方互嗆後就地拿木棍、塑膠椅等物互毆。

東港分局新園分駐所獲報後，派快速打擊部隊警力趕往現場，壓制滋事份子，5人頭部、臉部、手部受傷，1輛休旅車被砸，經送醫治療包紮後並無大礙；警方於2時許陸續將嫌疑人帶回偵訊，雙方相互指責，互控傷害罪。

東港警分局長張世儒表示，民眾有糾紛應尋求正當管道，警方絕不容許民眾私刑鬥毆挑戰警方執法決心，影響社會治安，民眾如發現任何不法暴力行為，請撥打110報案專線，防制不法行為發生。

屏東縣新園鄉赤山巖寺廟前廟口夜市今天凌晨1時許發生聚眾互毆、砸車，警方快速打擊部隊趕往現場壓制，帶回涉案5名男子。圖／警方提供
屏東縣新園鄉赤山巖寺廟前廟口夜市今天凌晨1時許發生聚眾互毆、砸車，警方快速打擊部隊趕往現場壓制，帶回涉案5名男子。圖／警方提供

屏東縣 鬥毆 夜市

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