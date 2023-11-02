竹聯幫分會長玩槍13秒爆頭亡 檢察官相驗：腦門轟出大洞
家住桃市龍潭區的40歲蔡姓竹聯幫虎堂桃園分會長，前天下午3點在家取出1支綠色改造槍，當著友人及2名青少年面把玩，來來回回不過13秒，再次將槍口抵住額頭並扣下板機，當場擊發子彈爆頭亡；對此桃園地檢署表示，檢察官昨午會同法醫完成相驗，將清查槍彈的來源。
桃檢表示，檢警相驗遺體，發現蔡男腦門被轟出大洞，子彈當場貫穿，蔡男住處也拾獲彈頭，至於彈殼及改造槍彈的來源仍待釐清，為求慎重，檢方不排除擇日解剖，釐清死因。
根據監視影片顯示，蔡男在友人面前由槍盒中取出槍枝，先拿起槍枝抵著頭用右手拇指連續扣板機多次，見槍枝無任何反應，取下檢查之際，還將槍口對著坐著沙發上的友人比畫，似乎要友人確認槍彈是否卡住，不過友人則下意識地以右手虛晃企圖擋住對著他的槍口。
蔡男隨即又拿起槍二度將槍口抵住額頭，又以右手拇指扣下板機，詎料，子彈當場擊發，蔡男因擊發的後座力往後倒，血流如注失去意識，一旁友人嚇得當場從沙發上跳起，2名青少年則掩耳遮眼不知所措，3人隨即離開現場。
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