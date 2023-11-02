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花蓮通緝犯向舊識借錢不成 找6名手下開空氣槍毀車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮47歲王姓男子因毒品案遭通緝逃亡，因身上錢財用完，他向2名舊識借錢被拒，竟夥同6名手下持空氣槍毀損友人車輛。警方蒐證見時機成熟，上月底將人逮捕到案，當場查扣刀械及1包毒品海洛因，未查獲槍枝，王男稱犯案後已將槍枝丟棄，警方仍依法送辦。

王男身背毒品等多條案件，9月被通緝不敢回家，只能在外逃亡；身上錢財用盡後，便與6名手下組成不法暴力犯罪組織，以糾紛、債務或強索保護費為由恐嚇被害人。

今年4月至5月間，王男分別向林姓及周姓2名舊識借錢，因對方不願意出借，雙方發生口角衝突，竟要求手下持刀械、空氣槍恐嚇對方，並開槍毀損車輛，讓2人十分害怕報警。

吉安警分局偵查隊長王世光今天指出，全案經警方蒐證完畢，見時機成熟，在檢方指揮下，上月25日在吉安鄉吉豐路攔獲王男到案，當場查扣3支刀械、1包總重約2.62公克的第一級毒品海洛因，並陸續在花蓮與台東將同夥等6人拘提到案。

警方表示，王男訊問時稱犯案後，便將空氣槍丟棄而未查獲，因監視器畫面罪證確鑿，全案依違反「組織犯罪條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」及「刑法」恐嚇、毀損罪等將7人移送花蓮地檢署偵辦。

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王男借錢不成，竟夥同手下持空氣槍與刀械砸毀友人車輛。圖／警方提供
王男借錢不成，竟夥同手下持空氣槍與刀械砸毀友人車輛。圖／警方提供
花蓮吉安警分局偵查隊長王世光表示，上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織。記者王思慧／攝影
花蓮吉安警分局偵查隊長王世光表示，上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織。記者王思慧／攝影
警方上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織，當場查扣3支刀械及1包毒品海洛因，依法送辦。圖／警方提供
警方上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織，當場查扣3支刀械及1包毒品海洛因，依法送辦。圖／警方提供

毒品 花蓮 恐嚇

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