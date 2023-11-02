影／嚴防黑幫暴力介入總統大選！新北警強勢掃黑10天逮180人

新北警為防暴力介入總統大選，自10月23日展開掃黑打詐肅槍專案行動，10天內共計破獲竹聯幫明仁會等12個幫派組織，其中擔任明仁會幹部的26歲姚男，僅因旗下小弟想脫離幫派，竟將小弟強押至山區痛毆，還持BB槍射擊凌虐。新北警同時還破獲42件詐欺集團及當舖暴力討債，共計逮捕180人並查扣1023餘萬不法所得。

據了解，自稱明仁會幹部的26歲姚姓男子，涉嫌與旗下幫眾從事賭場圍事及暴力討債。日前因旗下有名小弟想脫離幫派，竟遭姚男蒙眼上銬後強押至八里山區，眾人一擁而上將小弟毆成重傷，還撂話恐嚇不得脫離幫派。另外32歲林姓男子在桃園地區開當舖放款，因有被害人借款後欠錢未還，林男竟率幫眾持棍棒將被害人毆打成傷，還強逼被害人家屬簽本票及車輛讓渡書代為償還債務。

新北市刑警大隊獲報後深入追查，經多日蒐證鎖定不法犯罪事證，日前兵分多路逮捕姚男及手下幫眾共7人，及林男為首暴力討債集團5人，並起獲改造手槍、刀械棍棒及K他命等證物，詢後依組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送法辦。

同時新北警也破獲詐欺集團假冒知名財經專家，以「領取飆股輕鬆賺錢」為餌，誘騙被害人匯款購買虛擬貨幣泰達幣投資，多名被害人因誤信匯款損失上百萬元。新北市刑大科偵隊獲報分析虛擬幣流鎖定44歲陳姓男子涉案，日前至桃園市將陳男拘捕到案，起獲市值約470萬的泰達幣14萬餘顆，詢後依詐欺罪嫌移送法辦。