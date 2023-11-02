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兄弟檔開總統選舉賭盤 持刀拒捕

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

臉書出現總統選舉賭盤，警方逮捕涉收賭金葉姓兄弟，其中弟弟持菜刀拒捕被警制伏。記者李奕昕／翻攝
臉書出現總統選舉賭盤，警方逮捕涉收賭金葉姓兄弟，其中弟弟持菜刀拒捕被警制伏。記者李奕昕／翻攝
臉書今年九月出現「二○二四總統選舉賭盤」社團貼文開賭盤，刑事局逮捕彰化縣葉姓兄弟，清查七名賭客下注一萬二千元，但未發現賭盤帳冊，疑從境外透過臉書及ＬＩＮＥ開盤；二人供稱只負責收錢，警方不排除是詐團騙錢，依總統副總統選舉罷免法移送。

警方調查，該臉書社團貼文開賭盤，某參選人讓票二一○萬票、賠率一賠二，另三名參選人未讓票，賠率分為一賠二點五、一賠二點七及一賠三點三；賭客加入ＬＩＮＥ ＩＤ下注五百至二千元，匯款至境內人頭銀行帳戶、透過第三方支付匯進人頭戶或購買遊戲點數轉到人頭遊戲帳號。

警方調閱遊戲帳號ＩＰ鎖定廿九歲、廿八歲葉姓兄弟，日前南下彰化逮捕二人，先控制打零工返家的哥哥，再入屋搜索，弟弟一度拿菜刀拒捕，被警方壓制。

兩人到案稱，透過Telegram結識上手，由哥哥提領賭資，或兄弟共同上網販售點數變現，每筆抽取百分之十五至卅手續費，剩餘款項購買泰達幣轉到上手指定的電子錢包。

警方清查人頭戶，七人共下注一萬二千元，但有被害人匯款後報案遭詐騙，查扣二人手機未發現賭盤帳冊，錢包也被刪除，貼文ＩＰ來自大陸，不排除是境外詐騙機房以跳板操作，藉賭盤行騙。該社團有不少賭盤貼文，擴大追查。

葉姓兄弟施用安非他命被裁定勒戒未到案，九月被彰化地檢署發布通緝，弟弟另提供人頭遊戲帳號涉詐未出庭，七月被彰化地方法院發布通緝，警詢移送後解送歸案，另通知三名提供人頭戶男子函送。

詐騙 通緝

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