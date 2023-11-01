影／馬來西亞破獲詐騙集團機房 19台人遭逮、今10人遣返

馬來西亞警方今年7月在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，涉假冒檢警騙大陸人及海外華人，其中10名台灣人獲判無罪後於今晚搭乘華航CI-722航班遣返，班機於7點28分抵達桃園國際機場，刑事局宣讀權益後將10人上銬，將送往新北地檢署，其中被通緝的4人後續歸案。

刑事局表示，清查潛逃境外通緝犯時，發現28歲林姓男子因販賣海洛因，2019年9月被高等法院判刑16年定讞，隔月搭機到馬來西亞，前年4月被新北地檢署發布通緝，通報馬國警方協助調查。

馬來西亞警方鎖定林在馬國吉打州一處詐騙集團機房，今年7月3日搜索，查獲林等19名台灣人及30名大陸人。清查19名台灣人中有4人被通緝，除了林，30歲趙姓、36歲陳姓男子及35歲陳姓女子分因詐欺、肇事逃逸過失傷害案被通緝。

馬來西亞檢方依詐欺等罪起訴19名台灣人，因無馬國被害人，其中10人獲判無罪，刑事局今遣返後，將送往新北地檢署持續偵辦。