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萬聖節約會出事！7條通男遭警埋伏「取車時逮捕」 被逮仍緊牽女友

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名姚姓男子身背7條通緝，昨晚帶著女友到萬聖城逛街，警方在活動周邊發現其轎車，擔心當街攔車會使男子衝撞人車，決定待姚男下車後在停車場埋伏，直到姚男返回取車，警方立即包圍逮捕，過程中男子一路緊牽女友到派出所偵訊，2人依依不捨，全案依法解送歸案。

30歲姚姓男子涉嫌毒品、詐欺及洗錢防制法，遭士林地院、桃園地院、彰化地檢、台中地檢及台中地院發布通緝，目前應執行3年5個月徒刑，姚男因不想入監執行，所以四處躲藏，近期桃園警分局循線追緝姚男。

由於姚男曾揚言對自己駕駛技術極有自信，稱「只要手握方向盤一定不會被抓」，因此本月8日桃園警分局員警發現姚男駕駛車輛經過，立即尾隨跟上，但因其車速果然極快，強行攔查恐發生衝撞危害，確認車輛號牌後立即進行布建監控。

對此警方昨晚6點多，發現姚男與女友開車出現在藝文園區周邊，因昨晚是萬聖城活動最終日，推測姚男應該是陪女友參加活動，擴大查詢後發現姚男將車輛停在附近某停車場，立刻進行埋守，直到姚男帶著女友回來取車，立刻上前包圍逮捕，姚男見到員警當場傻眼。

姚男辯稱因不想入監執行，所以四處躲藏，沒想到在約會日當天栽在警方手裡；警方拘捕姚男時，其女友也陪同姚男至派出所偵訊，2人一路手牽緊緊，全案依法解送歸案。

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姚男被逮後一路緊牽女友到派出所偵訊，2人依依不捨，全案依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝
姚男被逮後一路緊牽女友到派出所偵訊，2人依依不捨，全案依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝

桃園一名姚姓男子身背7條通緝，昨晚帶著女友到萬聖城逛街，遭埋伏在停車場的警方逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名姚姓男子身背7條通緝，昨晚帶著女友到萬聖城逛街，遭埋伏在停車場的警方逮捕。記者周嘉茹／翻攝

女友 桃園 通緝 毒品 約會

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