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馬來西亞破「假冒檢警」詐團 抓台籍19人、今遣返10人移送

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

馬來西亞警方接獲刑事局情資，今年7月在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，涉假冒檢警騙大陸人及海外華人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返，預計晚間抵台移送，其他9人尚在馬國被關押審理。

刑事局國際科清查潛逃境外通緝犯，發現28歲林姓男子因販賣海洛因，2019年9月被高等法院判刑16年定讞，隔月搭機到馬來西亞，前年4月被新北地檢署發布通緝，通報馬國警方協助調查。

馬來西亞警方鎖定林在馬國吉打州一處詐騙集團機房，今年7月3日搜索，查獲林等19名台灣人及30名大陸人。據調查，機房假冒大陸檢警騙大陸人，不過有一名在美國的台籍男學生被騙台幣1百萬元，詐團謊稱他的手機在大陸濫發簡訊涉案，要求匯款監管，否則通報美方註銷學生簽證。

刑事局接獲馬來西亞警方通報，清查19名台灣人中有4人被通緝，除了林，30歲趙姓、36歲陳姓男子及35歲陳姓女子分因詐欺、肇事逃逸過失傷害案被通緝。

馬來西亞檢方依詐欺等罪起訴19名台灣人，因無馬國被害人，其中10人獲判無罪，刑事局今遣返，預計晚間7點多抵達桃園國際機場拘提，移送新北地檢署，被通緝4人後續歸案。

馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝
馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝
馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝
馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝
馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝
馬來西亞警方在馬國破獲詐騙集團機房，查獲30名大陸人、19名台灣人，其中10名台灣人獲判無罪，刑事局今遣返。記者李奕昕／翻攝

馬來西亞 台灣人 通緝 詐騙集團 詐欺

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