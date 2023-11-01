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臉書開總統選舉賭盤 通緝犯兄弟收萬元下注「持刀拒捕」仍被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

因毒品案被通緝的葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，主嫌疑在境外透過臉書及LINE開盤，由兄弟收取賭資，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，但懷疑是收錢不出金詐騙，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送並歸案。

警方調查，臉書某「2024總統選舉賭盤」社團今年9月被貼文開賭盤，1名參選人讓票210萬票、賠率1賠2，另3名參選人未讓票，賠率分為1賠2.5、1賠2.7及1賠3.3；賭客加入LINE ID下注5百至2千元，匯款至境內人頭銀行帳戶、透過第三方支付匯進人頭戶或購買遊戲點數轉到人頭遊戲帳號。

29歲葉姓男子與其28歲胞弟涉收取賭資。兩人到案稱，透過Telegram結識上手，由哥哥提領賭資，或兄弟共同上網販售點數變現，每筆抽取百分之15至30手續費，以剩餘款項購買泰達幣轉到上手指定的電子錢包。

警方清查人頭戶，7人共下注1萬2千元，但有詐欺被害人匯款後報案，且查扣葉姓兄弟手機未發現賭盤帳冊，錢包也被刪除，懷疑是開票後不出金詐騙。據調查，貼文IP來自大陸，警方不排除境外詐騙機房以跳板操作，因該社團有不少賭盤貼文，擴大追查。

刑事局偵四大隊第三隊網路巡邏發現貼文，調閱遊戲帳號IP鎖定葉姓兄弟，上月4日赴兩人彰化縣住處逮捕，先在屋外控制打零工返家的哥哥，再入屋搜索，弟弟從客廳桌下拿菜刀欲拒捕，被警方壓制。

葉姓兄弟施用安非他命被法院裁定勒戒未到案，今年9月被彰化地檢署發布通緝，弟弟提供人頭遊戲帳號涉詐未出庭，早在7月被彰化地方法院發布通緝，警詢後解送歸案，本月通知3名提供人頭戶男子函送。

葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝
葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝
葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝
葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝

葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝
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葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／翻攝
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葉姓兄弟涉經營總統選舉賭盤，刑事局清查7名賭客共下注1萬2千元，逮捕兄弟依總統副總統選舉罷免法移送。記者李奕昕／攝影
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通緝 賭博

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