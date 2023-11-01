男子騎車搖晃又「吐血」！南警上前關心竟逮毒蟲

23歲吳姓男子昨晚9點左右騎車返家，不過一路上搖搖晃晃，還口嚼檳榔不時「吐血」，行經永康龍中街時，巡邏員警一開始認為吳男情況有異上前關心，經過盤查發現機車腳踏墊藏有毛重0.49克三級毒品愷他命，全案將吳男依毒品危害防制條例移請相關單位偵處。

據了解，吳男本身從事木工行業，具持有三級毒品紀錄。昨晚9點左右吳男騎車要回到永康烏竹里住處，手機夾在耳朵與安全帽之間與朋友通話，嘴巴還嚼著檳榔，一路上搖搖晃晃不斷超越前方來車。

吳男行經龍中街時，當下巡邏員警看見他車子搖晃，嘴巴吐出不明紅色汁液。本著關心吳男身體安危，員警上前關心吳男，發現他滿嘴檳榔，初步鬆口氣。雖然吳男與警方言談中態度穩定但眼神飄移，警方見狀發現有「貓膩」，最後發現其機車腳踏墊鼓起，經查後發現藏著K盤與1包毛重0.49克的愷他命。

警方表示，全案將吳男依毒品危害防制條例移請臺南市政府裁罰；永康警分局長甘炎民呼籲毒品沒有輕重之分，都會傷害身心健康，民眾都應堅決反毒，減少毒品造成的危害。

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