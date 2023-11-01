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影／高雄男子不勝酒力車道上停車 警消破窗竟發現毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄林姓男子今天上午駕駛轎車，卻一直停在車道上沒前進，令車流受阻，警方據報，發現他在車內沉睡，破窗叫醒他，不但發現他涉嫌酒駕，而且車內還有毒品，逮捕他法辦。

據了解，今天上午9時許，林姓男子（40歲）駕駛白色轎車，停在高雄市新興區中山一路與民生一路口附近，在車流川流不息間卻熄火停在外車道，後方車輛得變換車道閃避他的車，路人因此報警。

警、消到場，發現林在車內睡覺，以破壞工具破窗叫出他，發覺他渾身酒氣，馬上對他酒測，酒測值每公升濃度達0.88毫克，搜索他的轎車，竟發現2包K他命，警方立即逮捕他，依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子（紅圈處）涉嫌酒駕，在車道上停車不前，警消破窗，另查獲毒品。記者林保光／翻攝
林姓男子（紅圈處）涉嫌酒駕，在車道上停車不前，警消破窗，另查獲毒品。記者林保光／翻攝

車道 毒品 酒測 酒駕

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