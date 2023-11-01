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毒蟲遇警攔查企圖逃逸 中市警噴辣椒水壓制逮人

中央社／ 台中1日電

中市警察局第六分局員警今天清晨執行巡邏勤務時，發現有車子飄出濃濃K味，上前攔查時副駕乘客企圖下車逃逸，遭員警噴灑辣椒水壓制逮捕，並在車上起出海洛因等毒品移送法辦。

警方指出，清晨5時許市政派出所員警執行巡邏勤務，經過西屯區青海路與黎明路口時，見1輛自小客車車窗飄出K味，員警隨即上前盤查。

警方盤查31歲楊姓駕駛時，副駕駛座乘客35歲施姓男子趁機下車逃跑，但仍遭員警緊追其後，並噴灑辣椒水壓制，於對向路口將施男逮捕。

員警在車上查獲海洛因、安非他命、毒咖啡包、愷他命等毒品及1把類似真槍的打火機，全案將2嫌依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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毒品 辣椒水

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