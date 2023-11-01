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豬排店倒閉變身詐騙機房 男子詐售劣質3C商品被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

40歲林姓男子原本在苗栗竹南地區開設豬排店，經營不善倒店後，在詐團友人建議下，以豬排店當掩護，二樓設置詐騙機房；他先以租賃名義，騙取民眾金融帳戶，再以賣家身分販售低於市價蘋果產品，實際用劣質3C商品賣給民眾騙錢。

北市刑警大隊接獲民眾報案，購買蘋果耳機後，匯款後收到貨品，卻發現是劣質商品；警方組成專案小組，鎖定林姓男子涉案，上個月循線逮捕林嫌等5人，依涉加重詐欺罪移送法辦。

警方指出，林嫌去年在竹南開設豬排店，但生意不如預期，短短半年就經營不下去，他向熟識的詐團友人訴苦，對方建議他轉行詐團，他接受建議，以豬排店當掩護，二樓設立詐騙機房。

林嫌以租借的名義騙取民眾金融帳戶，又在網路化身電子產品賣家，販售打折蘋果產品，買家匯款到林嫌先前騙取的帳戶後，林嫌再寄出劣質電子廠品給買家。

林嫌等人以此手法，賣出劣質商品近5000筆，每筆金額約數百元至千元不等，不少買家受騙上當，自認倒楣選擇認賠。

警方與台北市中正二警分局共組專案小組調查，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。警方持拘票、搜索票至苗栗、新竹等地拘搜，查獲假網拍詐騙機房1處，林姓主嫌及成員5人到案，查扣電腦主機7台、筆電2台、手機8支、存摺9本、隨身碟、銀聯卡及教戰守則等不法證物。

苗栗縣林姓男子（中）開豬排店經營不善倒閉，設置詐騙機房遭台北市警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
苗栗縣林姓男子（中）開豬排店經營不善倒閉，設置詐騙機房遭台北市警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 北市 詐欺 3C

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