台中18歲男欠錢被催討 發狠猛刺債主脖子連凶刀都解體

台中18歲湯姓男子欠錢遭林姓友人催討，對方還說要告訴他家人、女友，湯竟假稱要還錢約對方出面，在車上持水果刀朝林右肩頸猛刺，刺擊力道之大連作案用的水果刀都解體，湯落網雖辯稱自己一時衝動、否認殺人犯意，但檢方偵結仍依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，湯之前向林借貸並承諾今年9月29日還款，但他卻失約遭林一再催討、揚言告訴他家人及女友，湯心生不滿就約林到南投草屯鎮的超商見面，10月1日凌晨1點多林開車到場，湯要求對方載他到彰化芬園鄉向表哥拿錢。

未料抵達後，剛又改口要求到台中烏日區，凌晨近2點抵達時，湯就趁林男熄火無防備之際，拿出他預藏的水果刀從後座朝林男的右後頸部猛刺，林當場護住頭部迅速開車門逃出車外，剛好林的2名友人也趕赴現場，湯這才罷手。

但湯男怕自己行凶一事遭查辦，竟就對在場的2名友人恫嚇說「要說林男是自殺，不然你們就死定了」，造成3人心生畏懼，而林男緊急送醫包括顏面鈍挫傷、右肩頸併左上肢有10公分開放性傷口，所幸緊急縫合無生命危險。

檢方訊時，湯男就客觀行為坦承，供稱自己一時衝動，知道是朝右肩刺接近頸動脈，但矢口否認殺人犯意，辯稱沒有要殺害林男的意思，當下也沒有要恐嚇3人，但遭刺的林男指證歷歷。

現場2名友人也說，當時一起在南投草屯鎮的超商，因見湯男坐進林男車子後座覺得有異，就開車一路尾隨到台中烏日區，後來看到林男從車上跑出來且身體流血受傷，隨即就報案。

另警方查扣的水果刀，其刀柄、刀刃已經解體，可見湯男持刀朝林刺時力道很大，檢方再根據附近監視器、醫院驗傷報告等，偵結依殺人未遂罪嫌起訴湯。