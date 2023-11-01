調查局跨境犯罪研討會 陳建仁：假訊息是民主最大威脅

調查局與外交部合辦的「2023台灣亞非論壇一區域安全與跨境犯罪國際研討會」，今天行政院長陳建人親臨主持開幕典禮，這次論壇共有38國、250位來自全球各國的司法與執法官員、知名專家及智庫學者與會，探討區域安全和跨境合作，互相交流意見或提出專題報告，是我國年度層級最高的國際執法安全會議。

陳建仁開幕致詞時指出，假訊息攻擊是當前民主國家發展最重大的威脅，台灣已連續十年蟬聯受境外假訊息影響最嚴重國家的榜首。因此，行政院建構「識假」、「假」、「抑假」、「懲假」四面防護網，透過公私協力投入防制假訊息，提高民眾對假訊息的警覺性，遏阻有心人士進行分化破壞。

法務部部長蔡清祥認為，網路犯罪已成當前最猖獗、隱晦及獲取暴利的新犯罪型態。為有效偵辦新型態犯罪，各國執法部門的國際合作更顯重要，執法人員的數位技術也須日益精進，並以科技偵查方式有效打擊日新月異的網路犯罪問題，才能用最高效率將不法分子繩之以法。

身為主辦方之一的調查局局長王俊力表示，將持續加強與理念相同國家機關，並肩協力共同對抗資安駭客的入侵威脅，並藉由推動與各國對等執法機關或國際組織，簽訂各項關於共同打擊犯罪、資安防護、人才培訓的合作備忘錄，逐步扎根全面夥伴關係，深化國際合作。

調查局表示，調查局以往每兩年舉辦一次TWAF 論壇，先前受疫情影響延宕，今年是第6次舉辦，這次主題聚焦在台灣半導體供應鏈在地緣政治所占據的優劣勢，放眼全球飽受威權強國以資安手段發動威脅產生的危機，並邀請來自美國、非洲、韓國、澳洲、土耳其、馬來西亞、沙烏地阿拉伯等國內外高階執法官員及專家學者現場交流意見或進行專題報告。

國內外與會嘉賓，包括國家安全局局長蔡明彥、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心徐遵慈主任、華府智庫史汀生中心傑出研究員Richard P. Cronin博士、約旦安曼上訴法院法官Bassam Muhammad Al-talaheen博士及南非大學法學院院長Olaotse John Kole。

另外，韓國國家安保戰略研究院、菲律賓國家調查局、美國聯邦調查局、澳洲聯邦警署、馬來西亞皇家警察特別事務局、調查局資通安全處等各國執法機關，也指派高階官員擔任主持人合講者，以實務經驗配合學理，討論各國執法及安全機關，應如何攜手因應及共同防制新興安全威脅，凝聚「打擊犯罪無國界」的跨國共識，防制各類型新興跨境犯罪，維護區域安全。