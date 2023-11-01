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毒蟲檳榔袋藏毒 看廟會毒癮發作吸毒遭警查獲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

32歲劉姓男子昨晚8點多坐在台南市安南區曾文溪堤防階梯觀看熱鬧的廟會活動，嘴上叼著香煙吞雲吐霧，散發濃重惡臭菸味，負責廟會安全員警發現上前盤查，查獲劉涉吸食K菸，並持有3.4公克K他命4包，函送台南市警察局裁罰。

台南市警三分局海南所派出所巡佐黃位旗、警員許弘籲，執行廟會安維勤務，昨晚8點多，在台南市安南區青砂街2段堤防發現一名男子坐在曾文溪堤防階梯觀看熱鬧的廟會活動，嘴上叼著香煙吞雲吐霧，散發濃重惡臭菸味，上前盤查。

員警負責廟會安全，隨時注意四周環境的狀況，突然聞到空氣中散發出濃濃的惡臭菸味，循著菸味，發現劉姓男子（32歲）坐在曾文溪堤防階梯上，專注觀看 廟會活動，嘴上吸食摻有K他命的香菸吞雲吐霧，讓他渾然忘我，突然看到警察在身旁，驚慌失色，身體止不住地顫抖，經警盤查，劉男坦承吸食摻有K他命的香菸，並主動交付剛使用的K盤1個及K他命1包。

海南派出所員警隨即將劉男帶返所偵辦，先行附帶搜索是否有危險物品或違禁物，於劉男背後褲縫間，發現使用檳榔袋作掩飾，內裝有另外3包K他命，劉男坦承持有及吸食K他命毒品，經採集尿液初篩，毒品檢測結果均呈陽性反應。本案共查獲K他命3.4公克及K盤1個，警詢後依違反毒品危害防制條例，函送台南市警察局裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

劉姓男子將K他命毒品藏在檳榔袋被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子將K他命毒品藏在檳榔袋被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子涉持有少量K他命毒品，警方查獲後函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子涉持有少量K他命毒品，警方查獲後函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 警察

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