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通緝男開失竊牌照車入市區 遭警街頭圍捕落網法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲沈姓男子涉嫌偽造文書今年9月被台南地院發布通緝在逃，他昨天下午3點30分駕駛懸掛失竊車牌轎車，載著另2人到市區遊玩後準備回家時，在南區國民路與大同路口遭員警發現後，以警用機車、汽車前後包抄展開圍捕後先後帶回法辦。警方在其車內背包內起獲空氣手槍1枝、折疊刀2把、水果刀2把、內有K他命毒品粉末K盤，警詢後依毒品和槍砲等罪嫌法辦。

警方調查，沈姓男子（21歲）因涉嫌偽造文書及妨害秩序等罪未到案，於今年9月及10月分別為台南地院及臺南地檢發布通緝在逃。昨天下午3點30分駕駛懸掛失竊車牌進口轎車，載著蔡姓（18歲）及李姓（17歲）兩男至市區遊玩後準備回家時，在國民路與大同路口，遭台南市警二分局博愛所警員發現後以警用機車、汽車前後包抄展開圍捕。

駕車沈男驚嚇之餘還來不及汽車回掛空檔即下車逃竄，以致車輛D檔前行撞碰到前方警用機車，博愛所副所長邊浩澤等多名警力也即分頭展開追捕，並在30公尺外之大同路段順利將沈、蔡兩男壓制在地帶回；另車內李姓少年則為員警喝斥下車趴倒在地受檢。

警方在沈嫌車內背包內起獲空氣手槍1枝、折疊刀2把、水果刀2把、K盤4個（內有愷他命毒品粉末）；李姓少年背包則起獲改造子彈10顆，警詢後移送台南地院少年法庭審理。沈、蔡2男呈現毒品陽性反應。警詢後分別依違反毒品危害防制條例、竊盜、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦；另沈嫌偽造文書及妨害秩序2案通緝部分也解送歸案。

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21歲沈姓男子涉嫌偽造文書今年9月被台南地院發布通緝在逃，他昨天下午駕駛懸掛失竊車牌轎車，在南區國民路與大同路口遭員警發現後，棄車逃逸，被警方壓制法辦 。記者黃宣翰／翻攝
21歲沈姓男子涉嫌偽造文書今年9月被台南地院發布通緝在逃，他昨天下午駕駛懸掛失竊車牌轎車，在南區國民路與大同路口遭員警發現後，棄車逃逸，被警方壓制法辦 。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝 竊盜

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