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少年搶銀樓 老闆、路人追1公里制伏

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

陳姓銀樓老闆講述追捕經過，頻頻拭汗。記者李宗祐／攝影
陳姓銀樓老闆講述追捕經過，頻頻拭汗。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路一家銀樓昨天下午發生搶案，一名十七歲少年佯稱購買金項鍊，趁陳姓老闆拿出金項鍊時，以拍照為由突然行搶，雙方扯斷一條二兩重金項鍊，少年搶走半條逃跑，被見義勇為民眾追逐一公里多，最後被制伏，交警方處理。警方已通知少年家長，依搶奪罪嫌偵辦。

陳男說，少年昨下午戴著帽子、口罩走進店裡，說要購買五兩重金項鍊，因店裡沒有，約廿多分鐘後他又回來，表示要買最重金項鍊，他拿出二兩、一兩項鍊各一條供選購，少年說要拍照給朋友看，拿起手機時，突然抓住二條項鍊往外衝。

陳說他反應快搶回一兩項鍊，但二兩項鍊在拉扯中拉斷，年輕人抓著半截項鍊往外跑，他在後面追趕，沿途叫路人幫忙抓賊，幾名外送員加入追捕行列。

少年被追得氣喘吁吁，陳勸他東西歸還就不追究，但少年不從，有人靠近就用辣椒水噴，幾個外送員被噴到，眾人一路追逐一公里多，從中正路、文化路、忠義街、西市場、國華街又遶回中正路，最後在眾人圍捕下，少年被一腳踹倒，才被制伏，追逐過程約二分多鐘。

據悉，少年戶籍在北部，自稱家境不好隨機南下犯案，由於未成年，警方通知監護人到場，進一步偵訊了解。

外送員 氣喘 未成年

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