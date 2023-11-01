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持空氣槍追擊學生 6少被警帶回

聯合報／ 記者劉柏均陳宏睿余采瀅／台中報導

台中市洪姓少年等6名國三學生，在一所學校校門前舞槍，警方循線帶回6人，查扣2把空氣槍、手電筒。圖／讀者提供
台中市洪姓少年等6名國三學生，在一所學校校門前舞槍，警方循線帶回6人，查扣2把空氣槍、手電筒。圖／讀者提供
台中市某國中前天驚傳學生持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生，共6名學生遭警方帶回，涉案洪姓少年辯稱，因校方不讓他們參與畢業旅行，才會在校門前表達不滿。台中市教育局表示，據校方指出，帶頭學生常有失序、不服管理行為，經評估討論，認為洪生不參與戶外教育為宜。

台中市警第六分局前天網路巡邏時發現，網路社群「黑色豪門企業」流傳一段疑似校園霸凌影片，片中多名少年拿著空氣槍嬉鬧，甚至有打架情事，雖未接獲報案，仍主動展開追查，陸續通知6名涉案少年到案。

經查，洪姓少年因不滿學校不讓他參加畢旅，放學時段帶頭在校門前鬧事，警方查扣2把空氣槍、1支手電筒，警詢後依違反社會秩序維護法、少年事件處理法移請偵辦。

至於6名涉案少年，教育局表示，包括2名已畢業學生及4名在校生，空氣槍及手電筒為校外人士提供，學校會針對學生違反校規部分研議懲處。

校長表示，洪姓少年在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，無法參加畢業旅行，得退費；怎料他教唆學弟持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生，並持手機拍成影片，自導自錄發上影片。

校長提到，洪生曾辱罵師長、搶奪師長私物、持違禁品恐嚇同學等；更曾於課堂持打火機打火，不服老師管教將打火機丟向其他同學。

據了解，洪生曾有過動就醫紀錄；校長表示，校方有專輔老師，固定對他個別諮商輔導，也讓他參與校內高關懷課程，未來會持續輔導、正向鼓勵他。

市議員蔡耀頡昨說，屢聞學生遭脅迫事件，是否校園防護網啟動不夠迅速，或量能不足？副市長王育敏說，校方已啟動三級輔導，教育局長蔣偉民也表示，會研議架構相關保護機制。

教育局 台中市 影片

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