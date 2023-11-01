快訊

第二次拜習會 白宮證實了：目標是11月在舊金山舉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警紀頻出包 蔣萬安重話要求檢討

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒蕭雅娟廖炳棋／台北報導

台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市警士林分局發生員警勾結假線民掉包毒品「黑吃黑」醜聞，松山警分局員警執行總統空車車隊交管勤務，逕對一名不耐久候比中指機車騎士盤查告誡，也引發爭議；台北市長蔣萬安昨天說重話，針對最近一連串警紀敗壞或緊急執法爭議案件，要求警察局提出檢討報告。

台北市警紀今年頻出包，二月南港分局王姓警備隊員涉毒遭免職、五月爆發大同分局寧夏派出所長葉育忻涉入「台版柬埔寨案」詐團收賄；九月中正一分局顏姓小隊長涉犯洩密罪，十月分萬華分局破獲鑽石大樓應召站扯出偵查隊警員買春，及信義分局涂姓員警侵占毒品養線民。

昨天又爆發士林分局陳姓警員勾結離職警掉包毒品「黑吃黑」，加上日前松山分局執行總統車隊交管勤務，有民眾因上班受影響憤而比中指表達不滿卻遭員警盤查訓斥，引來批評。

北市議會前天針對「比中指」事件質詢，議員指美國總統拜登去夏威夷勘災沿途被民眾比中指，二○一八年法國總統馬克宏勘災也被比中指，國外比中指沒事、台灣有事，什麼時候台灣變得不民主？

交通大隊隊長陳勇華解釋，員警擔心騎士後續可能會有危害動作或其他企圖，才會盤查，員警態度不好，未來會檢討。

針對員警訓斥民眾及又發生警風紀案，蔣萬安昨天表示在市政會議已提出，警察局要提出檢討報告。市警局表示，風紀案件將配合檢察官調查，絕不護短；至於比中指事件，會精進員警執勤態度與技巧。

毒品 警察 蔣萬安

延伸閱讀

影／宣布金牌選手最高拿103萬 蔣萬安曝從小這夢想…難實現了

議員點大巨蛋仍瑕疵多 蔣萬安：測試賽後會整體場地優化

藍白立委極大化 民眾黨小雞邀站台怎辦？蔣萬安：全力支持國民黨

國史館公布蔣日記內容 蔣萬安：希望完整呈現歷史原貌

相關新聞

北市警假辦案真A毒 扯出離職警

台北市警士林分局警備隊警員陳信安，涉與離職警員張晉維勾結，以冰糖掉包毒品，黑吃黑數百公克Ｋ他命毒品；新北地檢署前天指揮警...

警紀頻出包 蔣萬安重話要求檢討

台北市警士林分局發生員警勾結假線民掉包毒品「黑吃黑」醜聞，松山警分局員警執行總統空車車隊交管勤務，逕對一名不耐久候比中指...

少年搶銀樓 老闆、路人追1公里制伏

嘉義市中正路一家銀樓昨天下午發生搶案，一名十七歲少年佯稱購買金項鍊，趁陳姓老闆拿出金項鍊時，以拍照為由突然行搶，雙方扯斷...

持空氣槍追擊學生 6少被警帶回

台中市某國中前天驚傳學生持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生，共6名學生遭警方帶回，涉案洪姓少年辯稱，因校方不讓他...

三重警掃蕩竹聯幫弘仁會新莊分會 2幫眾想脫離遭毆打凌虐

竹聯幫弘仁會林姓新莊分會長，不滿旗下2名小弟想脫離幫派，憤而將人帶回據點凌虐恐嚇，新北市三重警分局經過半年跟監蒐證，前天...

國中生舞槍、嗆校長「已滿9大過」 中市議員：調查期卻無保護機制

台中驚傳某國三生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。市議員林祈烽認為，該生已在校內嗆校長等教職人員，若有更激烈衝突發生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。