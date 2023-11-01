警紀頻出包 蔣萬安重話要求檢討

台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影 台北市警士林分局發生員警勾結假線民掉包毒品「黑吃黑」醜聞，松山警分局員警執行總統空車車隊交管勤務，逕對一名不耐久候比中指機車騎士盤查告誡，也引發爭議；台北市長蔣萬安昨天說重話，針對最近一連串警紀敗壞或緊急執法爭議案件，要求警察局提出檢討報告。

台北市警紀今年頻出包，二月南港分局王姓警備隊員涉毒遭免職、五月爆發大同分局寧夏派出所長葉育忻涉入「台版柬埔寨案」詐團收賄；九月中正一分局顏姓小隊長涉犯洩密罪，十月分萬華分局破獲鑽石大樓應召站扯出偵查隊警員買春，及信義分局涂姓員警侵占毒品養線民。

昨天又爆發士林分局陳姓警員勾結離職警掉包毒品「黑吃黑」，加上日前松山分局執行總統車隊交管勤務，有民眾因上班受影響憤而比中指表達不滿卻遭員警盤查訓斥，引來批評。

北市議會前天針對「比中指」事件質詢，議員指美國總統拜登去夏威夷勘災沿途被民眾比中指，二○一八年法國總統馬克宏勘災也被比中指，國外比中指沒事、台灣有事，什麼時候台灣變得不民主？

交通大隊隊長陳勇華解釋，員警擔心騎士後續可能會有危害動作或其他企圖，才會盤查，員警態度不好，未來會檢討。

針對員警訓斥民眾及又發生警風紀案，蔣萬安昨天表示在市政會議已提出，警察局要提出檢討報告。市警局表示，風紀案件將配合檢察官調查，絕不護短；至於比中指事件，會精進員警執勤態度與技巧。