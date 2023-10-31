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三重警掃蕩竹聯幫弘仁會新莊分會 2幫眾想脫離遭毆打凌虐

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

竹聯幫弘仁會林姓新莊分會長，不滿旗下2名小弟想脫離幫派，憤而將人帶回據點凌虐恐嚇，新北市三重警分局經過半年跟監蒐證，前天兵分多路逮捕林姓主嫌及3名幫眾，警詢後依組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，23歲林姓主嫌以弘仁會新莊分會長自居，平日以詐欺、恐嚇取財為生，今年3月間，2名同為18歲的陳姓、徐姓小弟打算脫離幫派，引起林嫌不滿，先後被押到山上、新莊區中原東路的據點，毆打凌虐恐嚇。

三重警分局獲得情資後，報請檢察官指揮偵辦，並與新北市刑警大隊等單位，經過半年多跟監蒐證，前天先在三重區三和路逮捕林姓主嫌，後續再到新莊等地，逮捕王姓、李姓、吳姓幫眾到案，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重警方經過半年跟監蒐證，逮捕竹聯幫弘仁會新莊分會林姓分會長，以及3名幫眾到案。記者林昭彰／翻攝
三重警方經過半年跟監蒐證，逮捕竹聯幫弘仁會新莊分會林姓分會長，以及3名幫眾到案。記者林昭彰／翻攝
警方前往旅館拘提竹聯幫弘仁會新莊分會2名幫眾到案。記者林昭彰／翻攝
警方前往旅館拘提竹聯幫弘仁會新莊分會2名幫眾到案。記者林昭彰／翻攝

恐嚇 幫派 竹聯幫 弘仁會

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