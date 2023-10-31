影／高雄行車糾紛「開槍」中5發 警方查出是射擊辣椒彈

今網傳1段高雄街頭持槍射擊開車男子影片，據警方了解，是開車的楊姓男子與機車騎士李姓男子發生行車糾紛，李竟在楊下車後，持辣椒彈發射器，對楊射擊後逃逸。

據了解，這段影片發生時間在9月16日上午7時許，當時23歲的楊姓男子開藍色轎車，路過高雄市三民區九如一路科工館前，要右轉禮明路，與同向直行的機車騎士李姓男子（35歲）發生行車糾紛，進而引發「開槍」傷人事故。

行車糾紛發生時，楊姓男子見李姓騎士對他比中指，便加速上前，攔下李姓騎士，他一下車還來不及理論，便見李拿出「手槍」射擊，嚇得他趕緊以手掩護，但仍被連續擊中身體5發，立即報警處理。

警方到場，李已經騎車逃逸，員警發覺擊中楊姓男子的子彈，非一般子彈而是辣椒彈，楊因此控告對方恐嚇、傷害及公然侮辱。