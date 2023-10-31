這下糟了！連千毅賣賓士旅行箱誓言「假一賠百」 檢認證假貨

網紅直播主連千毅日前才在高雄引起直播主之亂，因涉及恐嚇、槍擊等案件，被依組織犯罪等判刑7年，三審定讞，今年6月入監服刑，但連罪嫌不只如此，高雄地檢署查出他直播販賣的賓士行李箱、打火機等商品全是仿冒品，依違反商標法偵結起訴。

據悉，連千毅不只是直播網紅，還是天道盟太陽會高雄分會長，五年前，連不滿有女網友批評他的精品直播，在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，今年中因此鋃鐺入獄。

當初警方逮捕連千毅時，一併將他鼓山倉庫內待販售的「賓士行李箱」查扣，因他網路販賣多樣精品，甚至名車、遊艇都曾賣過，直播時還大膽宣稱「如果賣假包，假一賠百。」因此，檢方另案針對這些「名牌商品」真貨與否進行調查。

起訴書指出，連千毅與王姓犯嫌明知賓士商標未經授權不得任用，2人仍直播販賣假的賓士行李箱、打火機商品，對於犯行矢口否認。

「我有授權書，就不會懷疑商品真偽！」王男聲稱，這些賓士系列商品是向張姓友人從中國現金購入，並提供相關授權文件，因此，他供貨給連千毅時，告知全是正品。但這個說法卻遭到張男打臉，張男否認將賓士商品販賣給王男，僅作牽線未經手價金，張堅稱介紹王向廣州李姓友人購入商品。

檢方查出，王男自述持有授權書，卻無法提供進口資料與交易證明。而連千毅則是表示「我平常都太忙了!沒有進一步查證授權書真假。」連還說，王有提出證明，他就相信，且王還表示在電視購物台也有販售。