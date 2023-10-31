快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這下糟了！連千毅賣賓士旅行箱誓言「假一賠百」 檢認證假貨

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

網紅直播主連千毅日前才在高雄引起直播主之亂，因涉及恐嚇、槍擊等案件，被依組織犯罪等判刑7年，三審定讞，今年6月入監服刑，但連罪嫌不只如此，高雄地檢署查出他直播販賣的賓士行李箱、打火機等商品全是仿冒品，依違反商標法偵結起訴。

據悉，連千毅不只是直播網紅，還是天道盟太陽會高雄分會長，五年前，連不滿有女網友批評他的精品直播，在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，今年中因此鋃鐺入獄。

當初警方逮捕連千毅時，一併將他鼓山倉庫內待販售的「賓士行李箱」查扣，因他網路販賣多樣精品，甚至名車、遊艇都曾賣過，直播時還大膽宣稱「如果賣假包，假一賠百。」因此，檢方另案針對這些「名牌商品」真貨與否進行調查。

起訴書指出，連千毅與王姓犯嫌明知賓士商標未經授權不得任用，2人仍直播販賣假的賓士行李箱、打火機商品，對於犯行矢口否認。

「我有授權書，就不會懷疑商品真偽！」王男聲稱，這些賓士系列商品是向張姓友人從中國現金購入，並提供相關授權文件，因此，他供貨給連千毅時，告知全是正品。但這個說法卻遭到張男打臉，張男否認將賓士商品販賣給王男，僅作牽線未經手價金，張堅稱介紹王向廣州李姓友人購入商品。

檢方查出，王男自述持有授權書，卻無法提供進口資料與交易證明。而連千毅則是表示「我平常都太忙了!沒有進一步查證授權書真假。」連還說，王有提出證明，他就相信，且王還表示在電視購物台也有販售。

檢方表示，2020年德商所提供的鑑定報告書已證實，連千毅直播販售的賓士商品為仿冒品，因此，全案依違反商標法偵結起訴。

高雄市檢警持票搜索連千毅直播據點倉庫，查獲不少精品包、名牌行李箱，檢警將進一步查證真偽。本報資料照
高雄市檢警持票搜索連千毅直播據點倉庫，查獲不少精品包、名牌行李箱，檢警將進一步查證真偽。本報資料照
今年6月，網紅直播主連千毅入監服刑時，身邊小弟還開勞斯萊斯等多輛名車紅線違停恭送。本報資料照
今年6月，網紅直播主連千毅入監服刑時，身邊小弟還開勞斯萊斯等多輛名車紅線違停恭送。本報資料照

直播主 連千毅 行李箱

延伸閱讀

賓士雙黃線超車險撞救護車 警：接獲檢舉將開罰

楊一展挑戰直播 自嘲比演戲還要難

賓士貓找同色系邊牧當靠山搶滾輪！小橘一打二「連狗一起揍」網笑：惹到狠角色

影／賓士證明自家產品安全性！Mercedes-Benz EQ電動車對撞測試結果會如何？

相關新聞

這下糟了！連千毅賣賓士旅行箱誓言「假一賠百」 檢認證假貨

網紅直播主連千毅日前才在高雄引起直播主之亂，因涉及恐嚇、槍擊等案件，被依組織犯罪等判刑7年，三審定讞，今年6月入監服刑，...

警察黑吃黑！勾結毒蟲掉包毒品 北市警涉貪羈押禁見

台北市士林分局警備隊31歲陳姓警員，涉嫌於去年12月與毒蟲勾結掉包毒品，黑吃黑數百公克K他命。新北地檢署昨天指揮警政署政...

影／高雄行車糾紛「開槍」中5發 警方查出是射擊辣椒彈

今網傳1段高雄街頭持槍射擊開車男子影片，據警方了解，是開車的楊姓男子與機車騎士李姓男子發生行車糾紛，李竟在楊下車後，持辣...

台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

台中某國中驚傳學生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。校長表示，主視學生為國三生，在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，...

影／飄濃濃「草味」… 台中刑警戶外「洗」大麻有理由

台中市刑大偵一隊近日查獲數起大麻案，扣得大麻植株15株等毒品贓證物，偵一隊後續為將大麻植株入庫，在駐地外清洗大麻植株，準...

影／台中最大虛擬幣水商落網了 一年洗錢104億破紀錄

刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。