台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

台中某國中驚傳學生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。校長表示，主視學生為國三生，在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，無法參加畢業旅行，得退費，昨休假未進校，怎料他教唆學弟持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生，後續會配合警方調查，持續輔導該生。

提到該名國三生，校長提到，該生自一年級至今，已累計九大過，過去曾辱罵師長、搶奪師長私物、四處咆哮、持違禁品恐嚇同學等；更曾於課堂持打火機打火，遭老師制止，他不服管教，更將打火機丟向其他同學。

校長說，由於該生行為偏差次數較多，此次決議，他無法參加畢業旅行，昨天休假未到校，他便利用學弟間衝突，教唆學弟，持外型似電擊棒的「伸縮手電筒」、「空氣槍」，追擊另一名國二生，並持手機拍成影片，自導自錄發上影片。

校長也另外提到，該生因無法參加畢旅，直闖校長室叫囂，大罵三字經、性器官等，要求校方立即退還畢旅費用，更賴在學務處不走，大嗆主任，但校方也回應他，退費流程有一定程序，需時間辦理。

據了解，該生曾有過動就醫紀錄；校長表示，校方有專輔老師，固定對他個別諮商輔導，也讓他參與校內高關懷課程，學習些技術專業，未來會持續輔導、正向鼓勵他。