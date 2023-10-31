快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中某國中驚傳學生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。校長表示，主視學生為國三生，在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，無法參加畢業旅行，得退費，昨休假未進校，怎料他教唆學弟持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生，後續會配合警方調查，持續輔導該生。

提到該名國三生，校長提到，該生自一年級至今，已累計九大過，過去曾辱罵師長、搶奪師長私物、四處咆哮、持違禁品恐嚇同學等；更曾於課堂持打火機打火，遭老師制止，他不服管教，更將打火機丟向其他同學。

校長說，由於該生行為偏差次數較多，此次決議，他無法參加畢業旅行，昨天休假未到校，他便利用學弟間衝突，教唆學弟，持外型似電擊棒的「伸縮手電筒」、「空氣槍」，追擊另一名國二生，並持手機拍成影片，自導自錄發上影片。

校長也另外提到，該生因無法參加畢旅，直闖校長室叫囂，大罵三字經、性器官等，要求校方立即退還畢旅費用，更賴在學務處不走，大嗆主任，但校方也回應他，退費流程有一定程序，需時間辦理。

據了解，該生曾有過動就醫紀錄；校長表示，校方有專輔老師，固定對他個別諮商輔導，也讓他參與校內高關懷課程，學習些技術專業，未來會持續輔導、正向鼓勵他。

台中市洪姓少年等6名國三學生，昨天在一所學校校門前舞槍，警方循線帶回6人，查扣2把空氣槍、手電筒。圖／摘自黑色豪門企業
台中市洪姓少年等6名國三學生，昨天在一所學校校門前舞槍，警方循線帶回6人，查扣2把空氣槍、手電筒。圖／摘自黑色豪門企業

退費 影片 畢業旅行

延伸閱讀

北市士林員警涉貪污遭羈押 分局決定記2大過免職

台中國三生不滿畢業旅行不能去…六少校門前舞槍遭辦

資深士官長受廠商招待喝22次花酒 2大過汰除終生俸恐掰

鑽石大樓被抄...爆偵查隊有「老司機」 萬華分局：記1大過

相關新聞

警察黑吃黑！勾結毒蟲掉包毒品 北市警涉貪羈押禁見

台北市士林分局警備隊31歲陳姓警員，涉嫌於去年12月與毒蟲勾結掉包毒品，黑吃黑數百公克K他命。新北地檢署昨天指揮警政署政...

台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

台中某國中驚傳學生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。校長表示，主視學生為國三生，在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，...

影／飄濃濃「草味」… 台中刑警戶外「洗」大麻有理由

台中市刑大偵一隊近日查獲數起大麻案，扣得大麻植株15株等毒品贓證物，偵一隊後續為將大麻植株入庫，在駐地外清洗大麻植株，準...

影／台中最大虛擬幣水商落網了 一年洗錢104億破紀錄

刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西...

影／高雄毒蟲遇警裝久別重逢 稱「沒再碰毒」下一秒無語了

高雄許姓男子涉毒曾被捕，再遇員警還主動打招呼，雀躍稱他沒再碰毒品，並主動交出背包裡的物品讓員警看，沒想到，警方一搖他攜帶...

毒品案服刑17年出獄 就服員陪他1年多創業成功

因毒品案服刑的「文山（化名）」出獄後一直找不到工作，勞動力發展署中彰投分署1年多裡多次協助他調整工作環境，推介工作，他終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。