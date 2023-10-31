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影／飄濃濃「草味」… 台中刑警戶外「洗」大麻有理由
台中市刑大偵一隊近日查獲數起大麻案，扣得大麻植株15株等毒品贓證物，偵一隊後續為將大麻植株入庫，在駐地外清洗大麻植株，準備後續入庫程序，隊長謝岳熹在「洗大麻」時，也被其他單位同事，聞到「清草味」外出察看時目擊，謝當場說明，此為入庫前的「前置作業」，以避免證物汙染。
台中市刑大一隊連續兩個月間，查獲6件毒品案件，查扣毒咖啡包191包（重736.41公克）、大麻植株15株、大麻成品5包（重187.1公克）、彩虹煙13包（重318.89公克）、K他命6包（重17.46公克）、現金5.3萬元等贓證物，其中大麻植株為活體，需在入庫台中地檢署的贓物庫前，有初期的「前置作業」，所以隊長謝岳熹與隊員即在室外進行大麻植株的清洗作業。
市刑大偵一隊長謝岳熹說，依毒品危害防制條例規定，罌粟、罌粟草、古柯、古柯葉、大麻、大麻脂、大麻浸膏、大麻酊等，需要送至法務部調查局保管，由調查局濫用藥物實驗室負責所有獲案毒品定量檢驗工作。
謝岳熹說，警察機關在查獲大麻植株後，必須經過乾燥、編號裝入證物袋才能送至地檢署辦理贓證物入庫，然後再轉請鑑驗機關法務部調查局鑑驗。
他說，此次查獲毒品案的大麻活株有土壤與盆栽，入庫前需逐一拍照大麻植株、編號，接著將植株與土壤分離，以避免殘留土壤或其他昆蟲蟲卵，導致「證物污染」，清洗完成的大麻植株，裝入特殊網袋內後，會有乾燥作業，再逐一編號、裝袋封裝，過程中所遺留之大麻葉不可隨意丟棄，也要裝於證物袋封裝，再與地檢署贓物庫連繫後，由地檢署轉送法務部調查局鑑驗，此為相關查獲大麻植株的作業流程。
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