影／飄濃濃「草味」… 台中刑警戶外「洗」大麻有理由

台中市刑大偵一隊近日查獲數起大麻案，扣得大麻植株15株等毒品贓證物，偵一隊後續為將大麻植株入庫，在駐地外清洗大麻植株，準備後續入庫程序，隊長謝岳熹在「洗大麻」時，也被其他單位同事，聞到「清草味」外出察看時目擊，謝當場說明，此為入庫前的「前置作業」，以避免證物汙染。

台中市刑大一隊連續兩個月間，查獲6件毒品案件，查扣毒咖啡包191包（重736.41公克）、大麻植株15株、大麻成品5包（重187.1公克）、彩虹煙13包（重318.89公克）、K他命6包（重17.46公克）、現金5.3萬元等贓證物，其中大麻植株為活體，需在入庫台中地檢署的贓物庫前，有初期的「前置作業」，所以隊長謝岳熹與隊員即在室外進行大麻植株的清洗作業。

市刑大偵一隊長謝岳熹說，依毒品危害防制條例規定，罌粟、罌粟草、古柯、古柯葉、大麻、大麻脂、大麻浸膏、大麻酊等，需要送至法務部調查局保管，由調查局濫用藥物實驗室負責所有獲案毒品定量檢驗工作。

謝岳熹說，警察機關在查獲大麻植株後，必須經過乾燥、編號裝入證物袋才能送至地檢署辦理贓證物入庫，然後再轉請鑑驗機關法務部調查局鑑驗。