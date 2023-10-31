快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

部隊短少T74機槍管 陸軍連長至庫房竊取遭起訴

中央社／ 嘉義市31日電

陸軍101旅許姓連長因連隊所屬的T74機槍缺少2支預備槍管，於去年9月間涉嫌至其他連隊武器庫房竊取，事後被查獲並移送，許男否認犯行，嘉檢依竊取軍用武器罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心（南測中心）配合部隊提升後備戰力計畫，於去年5月執行計畫，將接收的T74機槍裝箱，每組T74機槍應有1挺機槍、1支主要槍管、1支預備槍管，並裝同一槍箱，因相關人員未確實執行裝箱清點，其中2箱的T74機槍各短缺1支預備槍管。

檢方表示，南測中心於去年6月間，將屬於陸軍步兵101旅的武器裝備（T74機槍）載運至嘉義縣境內的營區，當時接收的人員也未開箱清點，就存放入營區的庫房，直到去年9月27日，由3個連隊到庫房執行第3季開箱清點。

檢方指出，當時士兵搬出全部武器裝備陳列庫房外，並全部開箱，也沒有詳加清點，即取出T74機槍主件、主要槍管、預備槍管，以致於主要槍管、預備槍管全部混雜一起，無法第一時間發現哪2個槍箱短缺預備槍管。

檢方說，T74機槍的主件已編序號，惟配件的槍管、預備槍管並無編序號，事後，又只依照槍枝序號，其他2個連隊找到所屬的T74機槍的主件，繼而隨意取主要槍管、預備槍管，並裝入槍箱。

起訴書表示，擔任陸軍101旅某連長、36歲許姓男子，已於今年5月1日退伍，當時許男獲報連隊的T74機槍主件短少2支預備槍管，於去年9月27日下午持螺絲起子進入庫房，並撬開其他連隊T74機槍槍箱，竊取2支預備槍管，並裝入自己連隊的槍箱。

檢方表示，陸軍101旅於去年12月間執行半年清點，發現短少2支預備槍管，調閱監視器畫面，發現許姓連長涉嫌竊取，案經嘉義憲兵隊移送嘉義地檢署偵辦。

許男堅決否認犯行，並辯稱發現短少2支預備槍管，進入庫房尋找，並打開未編財產編號的槍箱，拿取無主的預備槍管，預備槍管原本就是101旅的財產，並沒有竊取。

檢方指出，案發時，101旅各營財產已分配完畢，不可能認定為無主物品，即使在庫房內無財產標籤的武器，也全部為101旅所有，許男未經101旅保管人員同意，就取走預備槍管，已侵害所屬連隊的財產權。

嘉檢偵結，許男涉及違反陸海空軍刑法，依攜帶凶器竊取軍用武器罪嫌起訴。

檢方說，事後在南測中心找到2支缺少的預備槍管，國軍已針對疏失的相關人士進行懲處。

陸軍 財產 嘉義

延伸閱讀

影／徵1.7萬監票部隊！柯文哲：確保民主被守護

南台科大與陸軍137旅策略聯盟 軍方指導學生戰技、校方提供官兵進修

中共防長遭去職 國防部長邱國正：陸軍事戰略不會改變

陸軍：國造無人機反制系統防禦干擾距離五百公尺以上

相關新聞

警察黑吃黑！勾結毒蟲掉包毒品 北市警涉貪羈押禁見

台北市士林分局警備隊31歲陳姓警員，涉嫌於去年12月與毒蟲勾結掉包毒品，黑吃黑數百公克K他命。新北地檢署昨天指揮警政署政...

台中國三生不滿畢旅不能去…教唆學弟舞空氣槍 校方回應了

台中某國中驚傳學生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。校長表示，主視學生為國三生，在校較多偏差行為，已滿9大過，經決議，...

影／飄濃濃「草味」… 台中刑警戶外「洗」大麻有理由

台中市刑大偵一隊近日查獲數起大麻案，扣得大麻植株15株等毒品贓證物，偵一隊後續為將大麻植株入庫，在駐地外清洗大麻植株，準...

影／台中最大虛擬幣水商落網了 一年洗錢104億破紀錄

刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西...

影／高雄毒蟲遇警裝久別重逢 稱「沒再碰毒」下一秒無語了

高雄許姓男子涉毒曾被捕，再遇員警還主動打招呼，雀躍稱他沒再碰毒品，並主動交出背包裡的物品讓員警看，沒想到，警方一搖他攜帶...

毒品案服刑17年出獄 就服員陪他1年多創業成功

因毒品案服刑的「文山（化名）」出獄後一直找不到工作，勞動力發展署中彰投分署1年多裡多次協助他調整工作環境，推介工作，他終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。