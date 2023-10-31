部隊短少T74機槍管 陸軍連長至庫房竊取遭起訴

前陸軍101旅許姓連長因連隊所屬的T74機槍缺少2支預備槍管，於去年9月間涉嫌至其他連隊武器庫房竊取，事後被查獲並移送，許男否認犯行，嘉檢依竊取軍用武器罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心（南測中心）配合部隊提升後備戰力計畫，於去年5月執行計畫，將接收的T74機槍裝箱，每組T74機槍應有1挺機槍、1支主要槍管、1支預備槍管，並裝同一槍箱，因相關人員未確實執行裝箱清點，其中2箱的T74機槍各短缺1支預備槍管。

檢方表示，南測中心於去年6月間，將屬於陸軍步兵101旅的武器裝備（T74機槍）載運至嘉義縣境內的營區，當時接收的人員也未開箱清點，就存放入營區的庫房，直到去年9月27日，由3個連隊到庫房執行第3季開箱清點。

檢方指出，當時士兵搬出全部武器裝備陳列庫房外，並全部開箱，也沒有詳加清點，即取出T74機槍主件、主要槍管、預備槍管，以致於主要槍管、預備槍管全部混雜一起，無法第一時間發現哪2個槍箱短缺預備槍管。

檢方說，T74機槍的主件已編序號，惟配件的槍管、預備槍管並無編序號，事後，又只依照槍枝序號，其他2個連隊找到所屬的T74機槍的主件，繼而隨意取主要槍管、預備槍管，並裝入槍箱。

起訴書表示，擔任陸軍101旅某連長、36歲許姓男子，已於今年5月1日退伍，當時許男獲報連隊的T74機槍主件短少2支預備槍管，於去年9月27日下午持螺絲起子進入庫房，並撬開其他連隊T74機槍槍箱，竊取2支預備槍管，並裝入自己連隊的槍箱。

檢方表示，陸軍101旅於去年12月間執行半年清點，發現短少2支預備槍管，調閱監視器畫面，發現許姓連長涉嫌竊取，案經嘉義憲兵隊移送嘉義地檢署偵辦。

許男堅決否認犯行，並辯稱發現短少2支預備槍管，進入庫房尋找，並打開未編財產編號的槍箱，拿取無主的預備槍管，預備槍管原本就是101旅的財產，並沒有竊取。

檢方指出，案發時，101旅各營財產已分配完畢，不可能認定為無主物品，即使在庫房內無財產標籤的武器，也全部為101旅所有，許男未經101旅保管人員同意，就取走預備槍管，已侵害所屬連隊的財產權。

嘉檢偵結，許男涉及違反陸海空軍刑法，依攜帶凶器竊取軍用武器罪嫌起訴。

檢方說，事後在南測中心找到2支缺少的預備槍管，國軍已針對疏失的相關人士進行懲處。