影／台中最大虛擬幣水商落網了 一年洗錢104億破紀錄

刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓水商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年6月趁邱返國時抓人，帶回邱等涉案4人，後續清查邱等人手機發現，邱從去年2月迄今，經手3.2億顆泰達幣，換算市價超過104億元，令人咋舌，也是電偵大隊查獲單名水商洗錢金額的最高紀錄。

刑事局電偵大隊第二隊在去年底偵辦假台新證券手機軟體詐騙案，當時有19人被害，金額超過2000多萬元，經報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮後，與台中市第六警分局、市刑大六隊合組專案小組偵辦，透過被害人匯款的金流，溯源三層後，發現邱姓水商（40歲）涉案。

檢警調查，被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，經由邱姓水商取得虛擬貨幣後，再由邱將虛擬貨幣變賣成現金，藉此方式隱匿金流，達到洗錢目的，過程中邱抽取1％「水錢」為利潤，且邱經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，疑有在境外與博弈、詐欺集團接頭情事。

此案在專案小組掌握具體事證後，今年6月13日，趁邱男從桃園機場返國時，將邱拘提到案，查扣邱使用的手機，另外再帶邱返回其住處，查扣邱在去年購買的藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車，市價超過1300多萬元，另也扣到市價百萬的AP名表3只，現金21萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K他命等贓證物。

檢警透過數位採證發現，邱姓水商的虛擬貨幣錢包，從去年2月中旬到遭警方查獲，經手3.2億顆泰達幣，換算市價104億8794萬餘元，轉帳水房部分，邱也經手不法所得216萬6177顆泰達幣，換算市價約7千萬元，邱男的洗錢金額，也破了電偵大隊歷年來查獲過的洗錢紀錄。