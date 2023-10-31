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影／高雄毒蟲遇警裝久別重逢 稱沒再碰毒下一秒無語了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄許姓男子涉毒曾被捕，再遇員警還主動打招呼，雀躍稱他沒再碰毒品，並主動交出背包裡的物品讓員警看，沒想到，警方一搖他攜帶的面紙罐、藥罐，卻發現裡頭藏毒，逮捕他查辦違反毒品危害防制條例罪嫌。

高雄市警三民一分局長明街派出所員警，10月29日深夜11時許，經過三民區建國二路某超商，見許姓男子（28歲）在超商前遊蕩，許還主動打招呼，員警便停車問他最近狀況、是否還碰毒品，許不停跳著，口口聲聲說他已經有工作

，沒再碰毒品。

許主動拿出隨身包包內物品供員警檢視，員警便隨手拿起其中1個「蠟筆小新」面紙罐搖一搖，發覺聲音有異，抽蓋查看，裡面竟有毒品吸食器，再打開藥罐，發現裡面有安非他命。許見東窗事發，一時無語，又稱那些東西不是他的。

警方表示，許男曾遭其中1名警員查獲涉嫌持有毒品，當時員警見他身無分文，還購買食物供給他，許男當時表現出非常感激員警協助，稱工作後會歸錢，怎料事後便封鎖員警的通訊，沒想到在街上遊蕩，又遇見同一員警。

許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝
許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝
許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝
許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝
許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝
許姓男子遇警，口口聲聲說他沒再涉毒，結果警方從他的藥罐、面紙罐搜出毒品。記者林保光／翻攝

毒品 超商

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