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警察黑吃黑！勾結毒蟲掉包毒品 北市警涉貪羈押禁見

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台北市警察局士林分局警備隊陳姓警員涉嫌與毒蟲勾結黑吃黑。圖／聯合報資料畫面
台北市警察局士林分局警備隊陳姓警員涉嫌與毒蟲勾結黑吃黑。圖／聯合報資料畫面

北市士林分局警備隊31歲陳姓警員，涉嫌於去年12月與毒蟲勾結掉包毒品，黑吃黑數百公克K他命。新北地檢署昨天指揮警政署政風室、北市警局督察室搜索陳員辦公室、住處與2名毒蟲住處，並將3人拘提到案，還查扣相關文書證據，新北地檢署檢察官偵訊後，將陳員依貪污治罪條例向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，任職於士林分局警備隊的陳姓警員，涉嫌於去年12月時與毒蟲張男及李男合作，假意聯絡K他命賣家攜帶K他命到場交易。陳姓警員再以警員身分現身查緝，之後在現場伺機以事先備妥摻有少量K他命之冰糖包掉包毒販帶來的K他命，黑吃黑數百公克K他命。陳姓警員為防犯行曝光，還刪除毒販手機訊息湮滅毒品交易證據。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳香君昨天指揮警政署政風室、台北市警察局及士林分局，持搜索票至陳姓警員住處、辦公處所共6處實施搜索，查扣相關文書等證據，並拘提陳員、張男、李男人到案說明。

檢察官訊問完畢後，認被告陳姓警員、張姓男子共犯貪污治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財產罪，陳姓警員另犯刑法第165條之湮滅刑事證據罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且所犯貪污治罪條例為死刑、無期徒刑或最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，均向法院聲請羈押禁見獲准。另外1名被告李男則諭知3萬元交保。

新北 貪污 北市

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