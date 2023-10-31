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女車手扮上班族 1年騙過銀行領走2.5億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

陳姓女子（紅圈）涉當詐團車手，一年內提領二點五億元贓款，警方趁她領款時抓人。記者陳宏睿／翻攝
陳姓女子（紅圈）涉當詐團車手，一年內提領二點五億元贓款，警方趁她領款時抓人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲詐團水房集團，發現九名車手中，陳姓女子涉利用人頭公司帳戶，佯稱公司交易，每次穿搭上班族套裝佯稱要提領貨款，屢騙過銀行行員，一年間提領二點五億元詐款，成功率驚人；檢警懷疑這名「超級車手」另替其他詐團服務，檢方訊後聲押禁見獲准。

刑事局中部打擊犯罪中心清查去年假投資被害人金流，發現四十五歲紀姓女子涉嫌籌組水房替詐騙集團洗錢，至少廿八名被害人被騙一點二億元。

台中地檢署指揮刑事局與新北、台北、台中、台南等地警方聯手追查，至今年九月陸續帶回紀女等十七人，其中九人為領款車手，查扣現金一一○○多萬元。

警方過濾車手資料，發現卅九歲陳姓女子是其中佼佼者，她根據自身經驗記錄「取款應答筆記本」，再利用人頭公司戶，身穿上班族套裝假稱提領貨款，屢騙過行員稽核，每次提領三百萬至七百萬元贓款；統計陳去年九月擔任車手至落網，提領金額達二點五億元。

警方調查，陳女原只提供人頭戶給詐騙集團，但因反應靈敏被吸收當車手，她每次提領成功可抽成百分之二至百分之四，不法獲利估計上百萬元。

由於警方清查紀女水房洗錢約一點二億元，陳女卻提領超過二點五億元，懷疑她另替其他詐團工作，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送後，檢方聲押陳女與另名廿六歲陳姓車手獲准，其餘紀女等人交保。

車手 詐騙集團 洗錢

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