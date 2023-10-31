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違規肇事奪命 南市公布高風險駕駛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南市交通局昨天公布首批高風險駕駛事件，共兩案。圖／台南市交通局提供
台南市交通局昨天公布首批高風險駕駛事件，共兩案。圖／台南市交通局提供
台南5月發生女童遭轉彎車撞死，引發外界關注行人地獄，市長黃偉哲宣示高風險駕駛比照酒駕犯公布身分，市府昨公布首批高風險駕駛事件2案。議員認為，這恐怕只是單一事件，建議重複同樣的違規再考量公布。交通局解釋，目的在提醒何種違規交通事件會造成死亡及重傷，非針對人。

南市公布的高風險駕駛第1案，傅姓男子8月間開車在將軍區南312線，涉闖紅燈肇事致人死亡；第2案為60歲陳姓男子開車在七股區樹林里涉未讓右方車先行，違規肇事致人死亡。交通局表示，違規人除繳納違規罰鍰外，並吊銷駕照3年。

市議員郭鴻儀認為，兩案可能都是某一原因而肇事，並非通案，列為高風險駕駛對象可能不具科學性，如果重複犯同一交通違規行為、以及屢勸不聽才應列入，建議交通局未來能依警方所開罰單，針對重複性、嚴重性來考量。

交通局交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，此公布主要提醒民眾，怎樣的事件會造成死亡、重傷，並非強調肇事人，因此相關資訊去識別化。

交通局長王銘德說，南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則8月11日公告施行，所稱的高風險駕駛事件，是指違反道路交通管理處罰條例且肇事致人重傷或死亡的駕駛行為，或是其他受社會矚目的交通違規事件，裁決處分完成後在交通局官網「高風險駕駛事件公布專區」公布，後續定期每月彙整公布1次。

風險 交通違規 議員

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